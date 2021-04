Presidente da Cemig promete que reajuste da conta de luz neste ano será um dos menores do país

Minas deve ter um aumento menor na conta de luz do que os outros estados, segundo o presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho. Isso, se Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizar o reajuste nas tarifas neste segundo ano de pandemia.

Em entrevista exclusiva nesta quarta-feira (28) à comentarista de economia da Itatiaia, Rita Mundim, o dirigente afirmou que isso será possível usando um dinheiro que havia sido cobrado a mais dos clientes nos últimos anos, referente aos impostos federais PIS/Cofins.

“Provavelmente, neste ano seremos a empresa com menor reajuste tarifário dentre todas as empresas do setor elétrico. Isso é fruto do nosso esforço de conseguir algumas vitórias judiciais. Nós fomos pioneiros, ganhamos uma ação em nome do consumidor mineiro e estamos devolvendo isso ao consumidor. Isso permitiu que no ano passado o reajuste fosse zero e, neste ano, o nosso reajuste também será muito próximo desse valor”, afirmou Passanezi.

Privatização

Nesta quarta-feira, o presidente da Cemig e o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), participaram de um evento online com acionistas e investidores. O governador voltou a dizer que quer privatizar a empresa até o fim da administração dele e acrescentou que a operação não precisaria envolver uma venda completa da companhia. Com a declaração, as ações da Cemig no dia subiram 5,8%.