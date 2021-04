Romeu Zema destaca gestão pautada pela verdade e eficiência durante evento da Fecomércio

Governador pontuou ações adotadas para fazer mais com menos e destravar o desenvolvimento econômico de Minas Gerais

O governador Romeu Zema participou, nesta quarta-feira (28/4), do evento “Transforma Minas”, realizado pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Durante a palestra “Jeito Mineiro de Administrar”, feita pelo governador, Zema enfatizou que a atual gestão está empenhada em equilibrar as contas e destravar o Estado para o desenvolvimento, além de fazer mais com menos, com eficiência, verdade e transparência.

De acordo com o chefe do Executivo, sua gestão conseguiu reverter a situação alarmante em que Minas Gerais se encontrava, apesar das inúmeras dificuldades que ainda precisam ser enfrentadas. “O último governo deixou uma série de estragos e dívidas. Para deixarmos tudo em dia, é preciso um trabalho de décadas. Não é algo que se faz em poucos anos. Mas estamos trabalhando duro”, afirmou.

Zema pontuou diversas ações colocadas em prática para destravar o Estado, como o acordo histórico feito com a Associação Mineira de Municípios (AMM), em abril de 2019, para o pagamento de recursos não repassados às prefeituras pelo governo anterior, em 33 vezes. Os pagamentos estão em dia e já foram quitadas 16 parcelas, que somam R$ 3,7 bilhões – 52% do valor total devido.

Educação

A Educação também foi uma área destacada pelo governador. “Minas reverteu a tendência de queda e voltou a crescer no Ideb, inclusive chegando à maior nota de sua história no ensino médio”, disse. Isso foi possível graças a várias medidas, como o programa Mãos à Obra na Escola, que já destinou R$ 120 milhões para reformas e revitalizações em cerca de 770 escolas em mais de 350 municípios mineiros.

As obras emergenciais, como construção de muros, reforma de telhados, banheiros, cozinha, refeitórios, rede elétrica, reforço estrutural de salas de aula, substituição de portas e reforma geral de instalações, proporcionam mais conforto e segurança para alunos, professores e demais profissionais da Educação.

Já a Busca Ativa, outra iniciativa, possibilitou o retorno de 15 mil estudantes para as salas de aula em 2019.

Segurança

Em relação à Segurança, o governador ressaltou que, em um ano marcado pela pandemia, Minas Gerais encerrou 2020 com recorde na redução da criminalidade pela segunda vez consecutiva.

“Os crimes violentos caíram 33% em 2020 na comparação com o ano anterior. Dentre os 15 índices monitorados mensalmente, 14 apresentaram redução. Quando comparada a 2018, a queda da criminalidade violenta chegou a 51% nos dois primeiros anos de governo”, afirmou ele, ressaltando o trabalho integrado das Forças de Segurança.

Investimentos

Apesar da séria crise econômica, agravada pela pandemia da covid-19, Minas Gerais já atraiu R$ 118 bilhões em investimentos desde 2020, contabilizados por meio dos protocolos de intenções assinados com empresas privadas. “Recebemos pessoalmente os investidores e resolvemos os pontos burocráticos com agilidade e simplificação”, disse o governador. Os investimentos, ressaltou, vão permitir a geração de mais emprego e renda para os mineiros.

Minas tem ainda o maior programa de desburocratização do Brasil e de liberdade econômica da história do estado, o Minas Livre Para Crescer. São eixos de atuação: a desburocratização e simplificação de procedimentos, a dispensa de alvarás para atividades econômicas consideradas de baixo risco, e a implementação da lei federal de liberdade econômica em nosso estado e junto aos municípios.

Pandemia

Em meio à pandemia, o Governo de Minas desenvolveu ações rápidas para mitigar os efeitos da crise sanitária, garantir assistência hospitalar a todos os mineiros e poupar o maior número de vidas possível nos 853 municípios do estado.

Em fevereiro de 2020, Minas Gerais contava com cerca de 2 mil leitos de UTI. Atualmente, são cerca de 4,4 mil. Foram repassados aos municípios, hospitais e unidades de Saúde R$ 2,1 bilhões em recursos estaduais, com objetivo de potencializar a prestação de serviços de saúde.

Na maior operação de vacinação da história de Minas Gerais, mais de 3,1 milhões de mineiros já receberam pelo menos uma dose da vacina. O Governo de Minas também está entregando seringas e vacinas em todas as cidades mineiras, em uma operação ágil e bem planejada, contando com aeronaves das Forças de Segurança do estado.

