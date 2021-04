Quintal Boi da Manta está com inscrições abertas para oficinas culturais “on-line” e gratuitas

O ponto de cultura Quintal Boi da Manta, através da Lei Aldir Blanc – Governo do Estado de Minas Gerais, oferecerá oficinas culturais “on-line” e gratuitas, destinadas a toda população com idade mínima de 14 anos. O período de inscrições vai até a próxima segunda-feira (3).

Será oferecida Oficina de Ritmos, ministrada pelo Mestre Saúva, onde serão abordados vários ritmos e ícones da cultura brasileira. Pontuando alguns marcos históricos, tem como objetivo ampliar e embasar o conhecimento sobre os ritmos relacionando a diversidade cultural e histórica do Brasil.

A Oficina de Sonoplastia, ministrada pelo músico Rafael Martins, tem como objetivo ampliar a percepção dos sons para aplicação nas diversas formas de expressões culturais como contação de histórias, dança e teatro, passando pelos conceitos de ritmo, harmonia e melodia de forma criativa e interativa.

Terá também Oficina de Preparo Vocal, ministrada pelo professor Lucas Souza, que irá trabalhar com música, exercícios de vocalize, respiração e algumas técnicas relacionadas ao canto, além de orientar cuidados de prevenção para com a voz.

O Quintal do Boi da Manta é um espaço destinado a aulas de expressões folclóricas, oficinas de teatro e ritmo, apresentações de cunho cultural, entre outros.

Todas as oficinas terão quatro encontros online, pelas plataformas do Youtube e do Google Meet. As aulas são gratuitas e as inscrições devem ser realizadas pelo link: https://linktr.ee/quintaldoboidamanta. Mais informações pelo e-mail: quintaldoboidamanta@gmail.com.

