Sindicato dos Metalúrgicos lamenta morte de seu assessor, vítima da Covid-19

Após várias dias de internado no Hospital Municipal, foi sepultado nesta quarta-feira, Lucas Lourenço Vieira de 61 anos, que exercia o cargo de assessor do Sindicato dos Metalúrgicos de Sete Lagoas. È mais uma vítima da Covid-19.

Ele era natural de Belo Horizonte casado com Edna Vieira e deixa quatro filhos e dois netos.

Desde 2003 no sindicato, Lucas Lourenço era um dos principais interlocutores junto a categoria metalúrgica. O sindicato lamentou a morte de seu assessor.” Expressamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Com certeza deixará uma enorme lacuna entre nós, pela amizade, companheirismo pela dedicação ao movimento Sindical e à causa da categoria metalúrgica na defesa dos trabalhadores”, lamentou Ernane Geraldo Dias, Presidente do Sindicato.