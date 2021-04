Diretoria comemora participação do torcedor em concurso que vai definir camisas de treino do Democrata

Está no ar nas redes sociais do Democrata a votação popular para que os internautas possam escolher o modelo das camisas de treino que serão usadas pelos jogadores do time nesta temporada. Os quatro modelos que estão na votação foram escolhidos pelo departamento de marketing do clube e foram desenvolvidos pelos torcedores Lucas Gustavo, Márcio Oliveira, Arthur Felipe e Léo Chaves.

O prazo para o envio do material se encerrou na última sexta-feira (23), o presidente Renato Paiva, mais uma vez, se surpreendeu, não só com a qualidade dos desenhos, mas com o envolvimento dos participantes. “Em um dos materiais recebidos, muito profissional, a pessoa lembrou, e fez um patch, dos 40 anos em 2021 do único título do Democrata. O Módulo II (2ª divisão na época) de 1981”, comemora o dirigente.

Foram 17 modelos encaminhados e alguns chamaram a atenção. “Um senhor de 62 anos mandou um uniforme desenhado à mão”, valoriza Renato Paiva. O presidente considerou “excelente” a participação. “Alguns mandaram mais de um desenho. Recebemos opções sensacionais”, agradece.

A votação nas redes sociais do Democrata vai apontar o vencedor do concurso que, como prêmio, terá direito a um vale compras no valor de R$ 500 na loja oficial do clube. O designer vencedor também vai merecer uma ampla divulgação nas páginas do Jacaré.

Também pelas redes sociais, a camisa tradicional, com listras em vermelho e branco, foi a escolhida como uniforme principal para a disputa do Módulo II do Mineiro que começa no segundo semestre. “A listrada é muito linda, deu até vontade de comprar”, comentou um internauta.

Com o concurso que vai definir a camisa de treino e a enquete que selecionou o uniforme principal, a diretoria fecha a linha de material esportivo da temporada 2021. Com marca própria inspirada no Jacaré e na Serra de Santa Helena, o Democrata, em breve, vai disponibilizar toda a linha de material esportivo para que a torcida possa adquirir e torcer com o time na campanha “rumo ao acesso”.

Ascom Democrata