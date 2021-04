Divórcio com amor é tema de Oficina de Constelação

Evento será realizado em 30/4 e é aberto ao público por meio virtual

Amor. Sentimento afetivo pelo outro, que faz com que um casal, por exemplo, queira ficar junto, conservando a companhia mútua. No entanto, essa vontade de se manter junto pode acabar e, assim, vir o fim do relacionamento. Mas o divórcio com amor é possível, ainda que o sentimento afetivo tenha acabado.

“Divórcio com amor” será o tema da primeira Oficina de Constelação Sistêmica a ser conduzida pelo juiz Clayton Rosa de Resende, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Belo Horizonte. O evento será realizado em 30 de abril, das 8h30 às 11h30.

As oficinas de constelação serão mensais, abertas ao público de forma online, e abordarão temas diversos. “Nessas oficinas, os participantes serão levados a pensar na solução dos conflitos sob o olhar da filosofia criada pelo alemão Bert Hellinger”, afirmou o juiz Clayton Resende.

Segundo ele, embora a constelação sistêmica seja considerada uma técnica terapêutica, dela surgem princípios sistêmicos que podem ser aplicados no Judiciário para ajudar os envolvidos a compreender a origem do conflito e a construir a resolução, levando-os a uma transformação de comportamento.

De acordo com o magistrado, “podem participar dessa oficina as partes de um processo em andamento, aquelas que têm um conflito, mas que ainda não iniciaram o processo, advogados, estagiários e toda a comunidade jurídica em geral”.

De acordo com o 3º vice-presidente, desembargador Newton Teixeira, as oficinas levam à reflexão de temas específicos

O 3ª vice-presidente e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), desembargador Newton Teixeira Carvalho, disse que as oficinas levam à reflexão de temas específicos, que envolvem maior número de casos, independentemente de estarem as partes participando de sessões de conciliação e/ou mediação. Para ele, resumidamente, a constelação sistêmica é uma ferramenta que auxilia na solução dos conflitos.

A realização das oficinas foi possível com a regulamentação da Portaria 3.923/2021 da 3ª-Vice Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que regulamentou o uso do método da constelação sistêmica.

Para participar, os interessados poderão acessar a reunião por este link.

O acesso irrestrito será liberado em 30 de abril.

Ascom/TJMG