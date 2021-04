Carol Canabrava solicita a padronização no preenchimento dos cartões de vacinação da Covid-19

Nesta terça-feira (27), durante a reunião plenária, a vereadora Carol Canabrava (Avante), apresentou um requerimento solicitando que a Prefeitura de Sete Lagoas, através da Secretaria de Saúde, padronize o preenchimento dos cartões de vacinação da covid-19.

Durante sua comunicação pessoal, a vereadora apresentou denúncias recebidas em seu gabinete, onde as pessoas apresentaram os cartões de vacinação e afirmam não saber qual dia retornar para tomar a segunda dose da vacina, já que não existe uma padronização e o nome da vacina apresentada no cartão não é a mesma das divulgações institucionais do município.

“Algumas pessoas estão com cartões preenchidos como Butantan e outros como Coronavac, em outros casos, alguns apresentaram cartões preenchidos como Astrazeneca e outros como Oxford, já que ambas as vacinas são as mesmas, precisamos padronizar este preenchimento, para que não ocorra confusão”, relata a vereadora.

Ainda segundo ela, nas publicidades, por exemplo, a prefeitura divulga apenas “2ª dose da Coronavac”, e algumas pessoas não sabem que a Butantã é a mesma da Coronavac, e acabam não indo se vacinar e perdendo o prazo, por dúvidas.

A vereadora ainda destaca que essa padronização pode evitar que as pessoas tomem a segunda dose de forma errada. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 2500 pessoas foram vacinadas com vacinas trocadas na segunda dose, em todo estado de Minas Gerais, até a última semana. “Precisamos buscar soluções para que mais doses não sejam desperdiçadas.”, finaliza a vereadora.