Dia Mundial da Educação é marcado por desafios e transformações

Mais de 20 mil educadores foram capacitados de forma remota pelo Programa Nacional de Educação Empreendedora no estado, em 2020

As mudanças no processo de ensino aprendizagem e os inúmeros desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus marcam, em 2021, o Dia Mundial da Educação, celebrado na quarta-feira, 28 de abril. Desde que teve início, no ano passado, a pandemia transformou radicalmente a rotina de educadores e estudantes de todo o país, que tiveram que se reinventar e se adequar aos novos formatos de ensino, para que o processo educacional não fosse interrompido.

O Sebrae Minas, por meio do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) e do Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora (CER), realizou diversas iniciativas com o objetivo de dar apoio e capacitação aos educadores. “O mundo passou por várias mudanças e a educação foi um dos setores mais impactados. Neste contexto, a temática da educação empreendedora ganhou ainda mais força e protagonismo, assumindo um papel fundamental junto aos educadores e estudantes”, destaca a gerente da unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae Minas, Fabiana Pinho.

Por meio de lives, webinars, seminários on-line, desafios e olimpíadas, o Programa Nacional de Educação Empreendedora capacitou, em 2020, mais de 20 mil professores e impactou mais de 656 mil estudantes no estado. Foram 1.710 instituições de ensino atendidas em 665 municípios. “O formato remoto nos possibilitou alcançar um número ainda maior de educadores e estudantes. De maneira inovadora, conseguimos atender e oferecer soluções diferenciadas, que geraram impactos positivos junto ao nosso público”, ressalta Fabiana.

Olimpíada Empreendedora

Uma dessas iniciativas foi a Olimpíada Empreendedora, uma jornada de aprendizagem que propunha aos educadores que olhassem para as demandas reais do seu contexto escolar e do território, e criassem, junto aos alunos, soluções práticas e inovadoras com os recursos disponíveis em suas mãos. Em três módulos, os educadores aprendiam sobre novas tecnologias digitais e desenvolviam habilidades e competências no campo da cultura digital.

A professora Priscila Barbosa, da Escola Estadual José Afonso de Almeida, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, coordenou o projeto que ganhou o 1º lugar da etapa estadual da Olimpíada, na categoria Ensino Médio. Com o projeto “DescontraidaMENTE”, ela desenvolveu com os alunos um canal no Youtube para levar conhecimento e informação de forma leve e descontraída a outros estudantes.

“Foi desafiador para os alunos aprender sobre gravação e edição de vídeos, mas o principal aprendizado foi sem dúvida o desenvolvimento de comportamentos como o trabalho em equipe, a empatia e o estabelecimento de metas para o projeto e a vida deles. Nossos alunos estão cada dia mais empreendedores e protagonistas”, destaca Priscila. “Como educadora, aprendi sobre essa nova linguagem do mundo digital e como ser professora nesse formato on-line e remoto, que nos abre possibilidades para educar de uma forma mais inovadora”, relata.

No Vale do Aço, o projeto “CyberStaacks”, da Escola Estadual Professora Ana Letro Staacks, foi vencedor da etapa regional na categoria Ensino Médio. Coordenado pelo professor Felipe Santana, o projeto propôs o desenvolvimento de um perfil no Instagram e no Twitter para divulgação de conteúdos sobre assuntos escolares e atualidades. “Os estudantes pesquisam os temas, buscam fontes confiáveis e criam os conteúdos. Isso faz com que eles desenvolvam habilidades como iniciativa, proatividade e senso crítico”, conta Felipe.

Para ele, ter participado da Olimpíada abriu horizontes sobre novas formas de atuar com os alunos. “Sempre tive facilidade em trabalhar com tecnologias digitais e queria desenvolver algo diferente com os alunos. Os treinamentos me fizeram aprender sobre novas plataformas e descobrir ferramentas que facilitam muito o meu dia a dia como professor”, ressalta.

Assessoria de Imprensa/Sebrae