No último domingo (25), o Cruzeiro encerrou a goleada por 4 a 0 sobre o Patrocinense, no Mineirão, com cinco atletas formados em sua base recentemente, sendo três deles titulares durante todo o confronto (o zagueiro Weverton, o lateral-esquerdo Matheus Pereira e o volante Adriano) e dois que saíram do banco de reservas (o lateral-direito Geovane e o atacante Stênio).