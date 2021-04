Suspeitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma e duplo homicídio são presos pela PM

Na terça-feira (27), durante operação policial, a Polícia Militar recebeu em Matozinhos informações dando conta de que alguns indivíduos teriam saído de uma casa abandonada utilizada para preparo e tráfico de drogas, que um dos indivíduos estaria armado com uma arma de fogo e que eles teriam entrado em um táxi.

Diante das informações, os policiais militares deslocaram para o local e já nas proximidades depararam com um táxi ocupado por três indivíduos, sendo um deles já conhecido por envolvimento em um homicídio. Assim, ao serem abordados no táxi, um dos indivíduos arremessou uma arma de fogo pela janela do veículo.

Após a abordagem ao táxi, os policiais deslocaram para a casa abandonada de onde os indivíduos saíram e ao chegar deparam com outro indivíduo que empreendeu fuga. Os militares realizaram buscas no imóvel e localizaram certa quantia de drogas.

Em continuidade às diligências, o quarto indivíduo foi encontrado na companhia de uma mulher que seria a chefe do tráfico de drogas. Este quarto indivíduo haveria repassado uma bolsa contendo drogas e uma segunda arma de fogo para outro sujeito que evadiu em um automóvel.

Acrescenta-se que as informações dão conta de que dois dos indivíduos seriam os autores de um duplo homicídio ocorrido no último dia 16 de abril na cidade de Matozinhos. Inclusive a arma apreendida, possivelmente, seria a mesma utilizada nesse homicídio.

Assim também, três dos autores foram reconhecidos pelas vítimas de um roubo a veículo ocorrido no dia 24 de abril na cidade de Lagoa Santa.

Além disso, foi informado que o taxista teria levado os autores para cometimento do roubo em Lagoa Santa e que o taxista era constantemente contrato para dar fulga em crimes desses autores.

Portanto, foram presos seis autores, apreendidos uma Pistola Glock 9mm, 15 Cartuchos calibre 9mm, 27 Buchas de Maconha, R$ 139,00 em dinheiro, 04 Celulares e material utilizado para dolagem de drogas.

Com Agência Regional de Comunicação- 19ª RPM