América inicia preparação para o primeiro duelo da semifinal do Mineiro

Na manhã desta terça-feira, o América iniciou a preparação para a partida contra o Cruzeiro-MG, primeiro duelo da semifinal do Campeonato Mineiro. Classificado com a segunda melhor campanha na primeira fase, o Coelhão vai para a disputa com a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols para chegar à final.Pela frente, o time comandado pelo técnico Lisca terá cinco treinamentos para se preparar visando ao clássico. Os trabalhos no decorrer da semana serão no período da manhã.

Antes do início das atividades, o técnico Lisca conversou com os atletas, recapitulando os detalhes do último jogo e projetando os trabalhos desta semana. Em seguida, o elenco realizou trabalho físico com a equipe de preparadores do Núcleo de Performance, enquanto os goleiros trabalhavam com os preparadores Marcos Gontijo e Silvio Jardim.

Logo após, Lisca comandou um trabalho de movimentação e troca de passes rápidos em campo reduzido. Em seguida, houve um primeiro trabalho tático com a utilização de 4 metas, no qual os atletas começaram a trabalhar alguns detalhes visando à semifinal.

Por fim, houve um trabalho de finalizações a gol para complementar o treinamento do dia.

TV COELHO KENO MINAS: CONFIRA A ENTREVISTA COM O GOLEIRO MATHEUS CAVICHIOLI

Após o treino, os atletas americanos almoçaram no CT e foram liberados.

O Coelho volta a treinar nesta quarta-feira, às 9h, no CT Lanna Drumond, com foco total na preparação para a semifinal do Mineiro.

Confira o áudio da entrevista com o goleiro Matheus Cavichioli:

Site oficial do América