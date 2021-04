Notícias do Galo: Atlético chega à décima vitória em 13 jogos na temporada

A vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, nesta terça-feira (27), no Mineirão, pela Copa Libertadores, foi a décima do Galo em 13 jogos na temporada. Com o resultado positivo diante da equipe colombiana, o Atlético passou a ter aproveitamento de 79,5% em 2021, com dez vitórias, um empate e duas derrotas. São 26 gols marcados e apenas nove sofridos. Nacho Fernández, Hulk, Marrony e Vargas são os artilheiros da equipe na temporada, com três gols cada. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO 2 x 1 AMÉRICA DE CALI Competição: Copa Libertadores da América Etapa: Fase de Grupos (2ª rodada do Grupo H) Data: 27/04/2021 Estádio: Mineirão Cidade: Belo Horizonte (MG) Gols: Hulk (13′ – 2ºT)(17′ – 2ºT), Luis Sánchez (31′ – 2ºT) Atlético Everson; Mariano, Igor Rabello, Alonso, Guilherme Arana, Zaracho (Nathan), Tchê Tchê, Nacho Fernández (Marrony), Savarino (Dodô), Keno (Franco) e Vargas (Hulk). Técnico: Cuca. América de Cali Graterol, Arrieta, Andrade, Ortiz, Quiñones, Cabrera (Ureña), Paz, Carrascal (Luis Sánchez), Murillo (Moreno), Vergara e Rodríguez (Cambindo). Técnico: Juan Cruz Real. Cartões amarelos: Hulk, Franco, Alonso(Atlético); Arrieta, Andrade, Carrascal (América de Cali) Cartão vermelho: Nathan (Atlético) Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU) Árbitro Assistente 1: Richard Trinidad (URU) Árbitro Assistente 2: Martin Soppi (URU) 4º Árbitro: Eduardo Gamboa (CHI) Assessor de Árbitros: Roberto Perassi (BRA) Assessor de Vídeo: Cynthia Franco (PAR) Hulk comemora gols e grande atuação

O atacante Hulk foi o nome do jogo na vitória do Galo por 2 a 1 sobre o América de Cali, nesta terça-feira (27), no Mineirão, pela Copa Libertadores.

O camisa 7, que entrou em campo no intervalo, no lugar de Vargas, disse que ficou muito feliz por ter entrado e ajudado os companheiros e o time com o o objetivo principal, que era vencer.

“Entrei, ajudei meus companheiros e conquistamos o objetivo, que era a vitória”, disse. “Agora é focar no jogo decisivo que temos no fim de semana”, comentou, referindo-se ao primeiro duelo da semifinal do Campeonato Mineiro, sábado, contra o Tombense.

Segundo ele, a equipe atleticana atuou bem, teve o jogo controlado e acabou tomando um gol que complicou um pouco no final: “O time todo está de parabéns”, afirmou.

Hulk destacou que vai continuar trabalhando no dia a dia para aproveitar todas as oportunidades.

“Vou continuar trabalhando a cada dia, cada treino e cada jogo para buscar o meu melhor nível e ajudar o time do Atlético”.