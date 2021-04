Prefeitura de Sete Lagoas emite nota de esclarecimento sobre suposta distribuição de Ivermectina

Após a veiculação de uma matéria que ganhou projeção e repercussão sobre a possibilidade de distribuição de Ivermectina para sete-lagoanos por um grupo de pessoas, a prefeitura de Sete Lagoas se posicionou, por meio de uma nota oficial de esclarecimento, dando conta de que, não possui qualquer envolvimento no caso. Ainda na nota, a prefeitura esclarece que segue as recomendações do Conselho Federal de Medicina e reforça que, o médico possui liberdade para prescrição dos medicamentos que considere eficaz ao tratamento de seu paciente. Ressaltou também que o paciente, pode ou não acatar às prescrições.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação à matéria veiculada pela Rede Globo nesta terça-feira, 27 de abril de 2021, a respeito de um grupo de pessoas que pretendem distribuir o medicamento Ivermectina à população sete-lagoana, a Prefeitura de Sete Lagoas esclarece que não tem qualquer envolvimento oficial ou extraoficial com ações de grupos privados, médicos, empresários, simpatizantes e políticos locais com relação a protocolo de tratamento precoce ou imediato para combate à Covid-19.

O Município enfatiza que segue as recomendações e preceitos do Conselho Federal de Medicina, baseadas em evidências científicas que garantam a saúde do paciente. Esclarece ainda que o profissional médico detém autonomia para prescrever a medicação que achar apropriada ao caso, e que cabe ao paciente aceitá-la ou não.

A Prefeitura ressalta ainda que nunca forneceu equipamentos de proteção individual (EPIs) ou insumos aos grupos citados, uma vez que isso fere os princípios do SUS, a saber, a universalidade, a equidade e a integralidade.

Sete Lagoas continua de forma íntegra e efetiva no combate à pandemia, orientada pela Ciência e pelas autoridades estaduais, nacionais e internacionais, sendo inclusive elogiada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e pela Organização Panamericana da Saúde (OPAS).