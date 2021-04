Força-tarefa de enfrentamento ao coronavírus faz visita técnica a Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro acompanhou os integrantes da Secretaria de Estado da Saúde no Hospital Municipal

Nessa terça-feira, 27, a força-tarefa de enfrentamento da pandemia de Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) esteve em Sete Lagoas com o objetivo de avaliar os fluxos assistenciais e as oportunidades de ampliação da assistência à população. A visita técnica teve início no Hospital Municipal, depois, seguiu para o Hospital Nossa Senhora das Graças e outras unidades.

A coordenadora da força-tarefa, enfermeira Adriana Vilella, veio acompanhar os integrantes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais e disse que “têm sido frequentes os deslocamentos dos técnicos da Secretaria de Saúde até as regionais, cujo cenário assistencial encontra-se em situação de mais stress”.

Ainda neste mês de abril, cidades como Januária contaram com a presença de integrantes do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da SES-MG (Cievs-MG), da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde (Subpas) e de membros da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) com a presença dos médicos de terapia intensiva Aline Camille, do Hospital Julia Kubitscheck, e Frederico Carvalho, do Hospital João XXIII, para ações de enfrentamento à pandmia de Covid-19.

O prefeito Duílio de Castro esteve presente no Hospital Municipal e acompanhou o grupo, percorrendo leitos de enfermaria e de UTI. “Entreguei um ofício à força-tarefa. Nele, reivindicamos novos recursos para nossa cidade e região”, disse o prefeito. A análise da força-tarefa poderá ampliar o atendimento aos pacientes de Covid-19, em enfermaria, para novos leitos com suporte ventilatório, além de leitos clínicos. “O que vimos em Sete Lagoas foi uma equipe médica engajada, que presta o melhor atendimento ao paciente, mesmo com todas as dificuldades impostas pelo vírus”, enfatizou a coordenadora Adriana Vilella.