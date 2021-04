MPMG investiga grupo formado para distribuir ivermectina em Sete Lagoas

Empresários e profissionais de saúde teriam se reunido para oferecer medicamento como tratamento precoce contra a Covid-19 aos mais pobres

Um grupo de empresários e profissionais de saúde da cidade de Sete Lagoas, na região Central de Minas, está sendo investigado pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), suspeito de planejar a distribuição de ivermectina no município. O órgão instaurou um procedimento, para apurar o fato.

Segundo o MPMG, a suspeita chegou à 7ª Promotoria de Justiça de Sete Lagoas por meio de uma denúncia, que apontou a pretensão do grupo de distribuir o medicamento, para a população carente da cidade como forma de prevenção contra a Covid-19. A ivermectina não tem eficácia comprovada contra a doença em nenhuma forma, seja na prevenção ou no controle.

A página do PSOL de Sete Lagoas no Facebook informou em uma postagem, que o partido foi responsável por enviar a representação ao MPMG. Um outro post sobre o assunto ainda informa que o grupo se reuniu em uma sala cedida por uma faculdade e que mensagens que circularam pelo WhatsApp mostrariam que 8 mil comprimidos já teriam sido arrecadados.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Sete Lagoas e com a faculdade em questão e aguarda retorno. Este conteúdo será atualizado tão logo as respostas sejam enviadas.

Fonte: O Tempo