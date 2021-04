O seu pet está recebendo a dose certa de aminoácidos essenciais?

A suplementação com metionina pode ser essencial para uma vida saudável.

Cães e gatos precisam de alimentação balanceada, rica em aminoácidos essenciais – aqueles que não são produzidos pelo organismo e precisam ser obtidos por meio de uma alimentação balanceada. A carência desses ingredientes prejudica a saúde e a longevidade dos pets, pois impacta diretamente na produção de anticorpos e na sintetização de proteínas.

“Aminoácidos essenciais como a metionina estão diretamente ligados na síntese de proteínas, na formação de anticorpos, no metabolismo e na absorção de minerais importantes oferecidos na alimentação, como zinco e selênio”, explica Jaime Dias, gerente técnico da área de animais de companhia da Vetoquinol Saúde Animal.

De acordo com o médico veterinário, a presença de aminoácidos – como a metionina – favorece a manutenção de processos vitais além de ser benéfica durante os períodos de gestação incluindo também a lactação”, orienta Dias.

A médica veterinária Eliane Estephan, gerente de produtos para animais de companhia da Vetoquinol, complementa que os aminoácidos essenciais são importantes. “A metionina, por exemplo, está diretamente envolvida na produção de enzimas e hormônios, fundamentais para a manutenção da vida. Além disso, pode ter função importante durante o desenvolvimento dos filhotes de cães e gatos.”

Pensando em suplementação a Vetoquinol – uma das 10 maiores indústrias veterinárias do mundo – traz ao mercado veterinário o Flowcare, um suplemento nutricional à base metionina, em forma de gel palatável que pode ser administrado na boca ou junto aos alimentos ou água. A dose inicial é de meia colher de chá para gatos ou uma colher de chá para cães, duas ou três vezes por dia, lembrando que a dose pode ser alterada de acordo com as orientações do médico veterinário. Flowcare não apresenta restrição para as diferentes raças ou idades.

“O suplemento em forma de gel palatável facilita a administração pelo tutor, além de minimizar o estresse que essas ações podem causar aos nossos fiéis companheiros”, finaliza Eliane.

Sobre a Vetoquinol – Entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Grupo independente, projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos, destinados à produção animal (bovinos e suínos), a animais de companhia (cães e gatos) e a equinos. Desde sua fundação, em 1933, a Vetoquinol combina inovação com diversificação geográfica. O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de produtos associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a Clarion Biociências, ocorrida em Abril/2019. A Vetoquinol gera 2.372 empregos e está listada na Euronext Paris desde 2006 (símbolo: VETO). A Vetoquinol conta com SAC formado por profissionais da área veterinária para auxílio aos clientes. A ligação é gratuita – 0800 741 1005. Site: www.vetoquinol.com.br

Gabriela Favacho

Texto Comunicação