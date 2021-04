Empregados da Caixa fazem paralisação nesta terça (27)

Empregados da Caixa Econômica Federal farão paralisação de 24 horas nesta terça-feira (27) contra a privatização, por vacinas e por novas contratações.

Em número reduzido de funcionários, sem vacinas e acompanhando as estratégias de privatização da Caixa, empregados do Banco Público farão uma paralisação por 24 horas, dia 27.

De acordo com o Sindicato dos Bancários, a decisão foi tomada após reunião na CEE/Caixa dos representantes de todas as bases sindicais do Brasil, com a orientação nacional de paralisação nacional de 24 horas.

Dionísio Reis, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e empregado da Caixa, enfatiza: “A mobilização dos empregados junto ao movimento sindical foi motivada por uma série de ataques, tanto contra instituição financeira, como aos direitos históricos dos trabalhadores”.

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) apontou ainda mais motivos para a greve: “Contra a privatização ou desmonte da Caixa; contra o assédio institucional que existe na empresa e as metas desumanas e por melhores condições de trabalho e de atendimento à população”.

Além disso, a aprovação do PL que prioriza a vacinação da categoria, que trabalhou presencialmente durante toda a pandemia, também faz parte da lista de reivindicações.

Segundo Fabiana Uehara Proscholdt, coordenadora da Comissão Executiva dos Empregados (CEE) da Caixa, “O banco, não à toa, é tido como foco de proliferação da Covid-19”, disse a coordenadora da CEE/Caixa .

Empregados da Caixa sinalizarão agências que ficarão fechadas no dia 27

Conforme orientação do Sindicato dos Bancários de São Paulo Osasco e Região, os empregados que aderirem à greve sinalizarão as agências que não serão abertas, com cartazes do lado de fora.

Além disso, a greve afetará também trabalhadores que estão em regime de teletrabalho. Estes, segundo o sindicato, não deverão logar suas máquinas no sistema do banco.

Com informações do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Fenae e CUT.

Fonte: recontai.com.br