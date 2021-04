Com mais 12 óbitos, Sete Lagoas ultrapassa 400 mortes; confira no boletim desta segunda-feira (26)

Quase 50 mil doses da vacina contra Covid-19 já foram aplicadas em Sete Lagoas

Sete Lagoas inicia a semana com 17.001 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 132 novos casos positivos desde a última sexta-feira, sendo 67 mulheres e 65 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.518 pessoas e 4.203 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 31.981 desde o início da pandemia.

Mais 12 óbitos por complicações da Covid foram confirmados: dois deles ocorreram em casa na última quinta-feira, um homem de 64 anos e outro de 74 anos. Na sexta, foram três óbitos: um homem de 65 anos e uma mulher de 55 anos no Hospital Municipal e uma mulher de 69 anos na Unimed. No sábado, foram cinco óbitos: duas mulheres de 59 anos e 88 anos e um homem de 71 anos no Hospital Municipal, uma mulher de 78 anos na Unimed e uma mulher de 69 anos na UPA. No domingo, mais dois óbitos: uma mulher de 43 anos na UPA e um homem de 60 anos no Hospital Municipal. Assim, Sete Lagoas chega a 401 óbitos até o momento, 71 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 190 pessoas em isolamento domiciliar e 16.339 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 113 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 60 UTI e 53 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 44 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, quatro de Prudente de Morais, quatro de Caetanópolis, um de baldim, um de Pompéu, um de Cachoeira da Prata e um de Santana de Pirapama. Entre os internados, 87 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 21 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 45 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 18 internações, sendo sete em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 24 pacientes internados, sendo 13 em UTI. E na UPA são 26 internados, dez deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, voltou a subir um pouco e hoje está em 109%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 104%.

Novos leitos

A Prefeitura de Sete Lagoas abriu, no último sábado, mais 18 leitos de enfermaria para atendimentos de casos da Covid-19. A nova estrutura ocupa o 8º andar do Hospital Nossa Senhora das Graças e servirá de anexo do Hospital Municipal, que já possui o mesmo número de leitos para este tipo de assistência. Uma nova unidade de saúde exclusiva para tratamento da Covid-19 será inaugurada nos próximos dias, na rua Major Castanheira, antiga sede da Guarda Municipal.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom