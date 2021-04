Sistema integrado de transporte urbano de Sete Lagoas terá mudanças em itinerários no mês de maio

O sistema integrado de transporte urbano de Sete Lagoas, representado pela Turi e Cooperselta, promove a partir do dia 1º de maio, mudanças em itinerários das linhas de ônibus que atendem aos bairros Itapuã/Centro e Cemig Centro.

A mudança visa melhorar o atendimento prestado ao usuário, considerando que, em algumas linhas tem ocorrido a redução de passageiros, enquanto outras existem a necessidade de ampliação de horários. Com as mudanças, o passageiro que embarcar no Centro para o bairro Itapuã, terá uma agilidade estimada em 10 minutos em cada viagem.

Segundo Danillo Walker, Gerente da Turi, a mudança deve-se principalmente à necessidade de alteração de itinerário, em função da abertura de via pela prefeitura que dá acesso à empresa OMR. “Com as alterações, vamos agilizar o atendimento prestado, além de melhorar toda a dinâmica operacional, das linhas em que identificamos uma frequência maior de usuários, que dependem do transporte coletivo”, explicou.

Confira as mudanças clicando no link em destaque: Alteração Linhas Itapuã e Cemig