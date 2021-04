Faculdades Promove oferecem opções de cursos à distância

A Rede de Ensino Promove em parceria com a UniSant’Anna, está com inscrições abertas para os cursos na modalidade a distância (EAD). As aulas terão início no dia 15 de maio.

Para se inscrever, basta acessar o site e realizar a prova. São mais de 30 opções de cursos.

Cabe ressaltar, que a modalidade é favorável aos candidatos que querem cursar uma graduação, mas não possuem disponibilidade para estudar de forma presencial.

Com uma metodologia eficiente e simplificada, as interações são mediadas por meio das Tecnologias da Informação e Comunicação, nas quais os professores e alunos compartilham os conteúdos com dinamismo e flexibilidade em uma plataforma digital.

Para mais informações, basta entrar em contato com o setor comercial das Faculdades Promove por meio do contato: (31) 9 8979-3976.

Ascom Faculdades Promove