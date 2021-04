Polícia Militar prende suspeito de homicídio tentado no Jardim dos Pequis

No sábado, (24), policiais militares receberam informações do Copom de que uma vítima de homicídio havia dado entrada no Pronto Socorro “Caio Lucius Oliveira Filho” (Hospital do Belo Vale).

Os policiais militares fizeram contato com M.P.R.N, 22 anos, o qual os relatou que estava acompanhado por um amigo e que os dois haviam deslocado até a residência de outro indivíduo para cobrar uma quantia em dinheiro. Este, insatisfeito com a cobrança, passou a agredir a vítima fisicamente, quando o autor T.G.C.O, 25 anos, chegou ao local e efetuou aproximadamente 10 disparos de arma de fogo contra M.P.R.N e seu amigo. A vítima conseguiu evadir do local, mas teve alguns ferimentos no corpo enquanto fugia.

Após diligências feitas, a Polícia Militar logrou êxito na captura do autor do homicídio tentado, bem como efetuou a prisão de L.A.L.C, 28 anos por tráfico de drogas. Também foram localizadas três capsulas deflagradas de munição cal. 380 em via pública, as quais foram apreendidas.

Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os demais itens arrecadados.

“Disque 181 e denuncie armas de fogo e pontos de tráfico de drogas”! A ligação é gratuita e o sigilo é absoluto”!

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar