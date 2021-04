Conselho Municipal da Pessoa Idosa é empossado em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas empossou, na manhã desta segunda-feira (26), o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Sete Lagoas (CMDPI). A cerimônia ocorreu de forma online, obedecendo às determinações dos órgãos competentes de saúde, a fim de evitar aglomerações.

O Conselho, criado pela Lei Ordinária Nº 7.955/2010, alterada pela Lei Municipal Nº 8.537/2016, é órgão colegiado, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador, tendo como finalidade proporcionar assessoramento ao poder público e à sociedade civil, visando à implementação da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Entre as competências do Conselho, estão: propor diretrizes, normas, resoluções e prioridades da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, fiscalizando, supervisionando e avaliando sua execução; avaliar e propor as prioridades a serem incluídas no planejamento do município, em tudo que se refira ou possa afetar as condições de vida da pessoa idosa; acompanhar a execução da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, atendidas as peculiaridades do idoso e sua família, de seus grupos e dos bairros, da zona urbana ou rural; supervisionar o cumprimento da Lei, respeitando as peculiaridades de cada entidade que desenvolve ações com pessoas idosas; deliberar e fiscalizar sobre o funcionamento dos serviços de apoio à pessoa idosa, prestados por entidades governamentais e não governamentais; e cadastrar as entidades não governamentais que mantenham atendimento às pessoas idosas.

A posse contou com a presença do prefeito Duílio de Castro, acompanhado da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, além dos membros do conselho por meio de videoconferência. “Sejam muito bem vindos a esta administração e juntos, com mais cabeças pensando, vamos transformar esta cidade num lugar melhor pra se viver, principalmente, garantindo a qualidade de vida e os direitos dos idosos”, comentou o prefeito.

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa conta com representantes governamentais e da sociedade civil. Segue abaixo a lista com os nomes dos empossados e seus respectivos setores:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:

Titular – Wagner Cardoso Silva

Suplente – Cacilda Lima Cardoso

Secretaria Municipal de Educação:

Titular – Ana Paola Hermeto Dias Figueiredo

Suplente – Marcos de Jesus Castro Torres

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Conselho Central da SSVP de Sete Lagoas-MG:

Titular – Sebastião Fabiano Marçal de Faria

Suplente – Lidiane Aparecida de Freitas Reis

Associação Irmã Meire de Fátima Francisca – AME:

Titular – Elza Paula de Carvalho Fonseca

Suplente – Marisa Rodrigues Rocha Florêncio

Vila Vicentina de Sete Lagoas-MG:

Titular –José Luiz Lanza Correa

Suplente – Geraldo de Souza Filho

Associação Grupo Convivência Dona Dochinha:

Titular – Silvana Marques da Silva

Suplente – Larisse Keila de Oliveira Branco Avelar

Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana – CDM:

Titular – Joice Fernandes Gonçalves

Suplente-Angélica Evangelista de Vries