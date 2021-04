Inhaúma perde Murilo França, vítima da Covid-19

O município de Inhaúma está de luto. Morreu neste domingo (25), vítima do novo coronavírus, o vice-prefeito Murilo França, de 68 anos. Ele estava internado no Hospital Municipal há mais de 15 dias e veio a óbito hoje após não mais resistir às complicações da doença.

Na última eleição, juntamente com o atual prefeito Geraldo Custodio da Silva Jr. (Juninho), Murilo cumpria seu segundo mandato como vice-prefeito. Com longa trajetória política, foi também prefeito de Inhaúma por quatro mandatos. O político deixa esposa e duas filhas.

A Prefeitura divulgou nota de pesar:

“LUTO

É com pesar e imensa dor no coração que anunciamos o falecimento do grande amigo, inhaumense de cabeça, alma e coração, Murilo França de Lima, vice-prefeito municipal, ocorrido no dia de hoje.

Respeitado e querido por Inhaúma, foi um grande político e exímio pai de família, sempre esteve à frente dos interesses da população buscando, acima de tudo, tratar a todos com amizade, alegria, carinho e respeito.

“Fica sempre

Um pouco de perfume

Nas mãos que oferecem rosas…

Nas mãos que sabem ser generosas