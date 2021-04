Prefeitura de Sete Lagoas abre mais 18 leitos de enfermaria para atendimento da Covid-19

A nova estrutura ocupa o 8º andar do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e servirá de anexo do Hospital Municipal, que já possui o mesmo número de leitos para este tipo de assistência.

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abre mais 18 leitos de enfermaria para atendimentos de casos da Covid-19 neste sábado, 24 de abril. A nova estrutura ocupa o 8º andar do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) e servirá de anexo do Hospital Municipal, que já possui o mesmo número de leitos para este tipo de assistência.

O prefeito Duílio de Castro, o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, o coordenador de Gestão em Saúde, Alber Alípio Ribeiro, e o coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes Pereira Neto, visitaram as instalações na manhã deste sábado, quando foram acompanhados pelo diretor clínico do HNSG, Dr. Humberto França. “É muito importante este trabalho que estamos fazendo. Agradeço ao Hospital Nossa Senhora das Graças, pois dessa parceria vamos conquistar resultados. Ressalto que a necessidade de conscientização de todos é fundamental. Cuide-se, vamos vencer essa guerra contra a Covid-19”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A Prefeitura de Sete Lagoas reforça a estrutura da saúde pública deste o início da pandemia. Atualmente, somente para atendimento pelo SUS, são 45 leitos de UTI disponíveis. O investimento ainda não parou, já que outra unidade para atendimento da Covid-19 será inaugurada nos próximos dias. “Fizemos uma reorganização estratégica para agilizar e viabilizar a abertura desta nova unidade. Esses novos leitos abertos hoje não interferem no planejamento anterior. Aumentamos a estrutura e conseguimos suportar, inclusive, a demanda crescente que vem de municípios da região”, explica Dr. Flávio Pimenta.

O diretor clínico do HNSG detalhou a nova estrutura e falou sobre a parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas. “Nossa missão é prestar assistência de qualidade à comunidade e colaborar com o poder público sempre que possível”, declarou Dr. Humberto França.

por Ascom Prefeitura