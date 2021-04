Cruzeiro reduz dívida total para R$ 897 milhões no balanço final de 2020

Na gestão de Sérgio Rodrigues, clube apresentou superávit de R$ 33 milhões

O Cruzeiro enviou aos conselheiros, na noite desta sexta-feira, o balanço financeiro de 2020, que apontou a redução da dívida total do clube. Com os acordos firmados no fim do ano passado, o débito atualizado até dezembro chegou em R$ 897 milhões.

O valor é menor do que o apontado no balancete trimestral de setembro de 2020, que mostrou que o Cruzeiro devia pouco mais de R$ 1 bilhão. Isso porque o clube fez acordos para reduzir o montante, como a repactuação firmada em outubro com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que diminuiu em R$ 152 milhões os débitos fiscais da Raposa com a União.

Outro ponto do balanço diz respeito a gestão de Sérgio Santos Rodrigues, que teve início em junho de 2020. Segundo os documentos, o Cruzeiro apresentou um superávit de R$ 33 milhões no período em que o atual presidente está no cargo.

Em relação às dívidas de curto prazo, o clube celeste também conseguiu reduzir. No balanço de 2019, os valores somavam 77% do débito total. Agora, são de 36,5%.

O Cruzeiro informou que a empresa Moore Auditores Independentes, que auditou o balanço de 2020, está finalizando os trabalhos e fazendo a validação dos dados. Ainda de acordo com o clube, informações mais detalhadas sobre as contas do ano passado serão apresentadas na próxima semana.

Fonte: Itatiaia