Athletic x Atlético: prováveis escalações e como acompanhar ao vivo o jogo pelo Mineiro

Pressionado para jogar bem, Galo entra em campo neste sábado, às 19h, no Independência

Já classificado para as semifinais do Campeonato Mineiro e com a liderança da primeira fase garantida, o Atlético entra em campo neste sábado, às 19h, para cumprir tabela diante do Athletic, no Independência, pela última rodada. Por isso, o técnico Cuca já adiantou que irá acionar os reservas do Galo para o duelo contra a equipe de São João del-Rei.

Pressionado por parte da torcida devido às más atuações do time nos últimos jogos, principalmente no empate com o Deportivo La Guaira-VEN na estreia na Copa Libertadores, Cuca terá a oportunidade de tentar fazer com que a equipe jogue melhor, além de observar jogadores que não vêm atuando.

Ao mesmo tempo, a comissão técnica preserva os titulares pensando no confronto diante do América de Cali-COL, terça-feira (27), às 19h15, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores.

Desfalques do Galo

Para a partida, o técnico Cuca não poderá contar com o volante Allan, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória sobre o Boa Esporte na rodada passada.

Outra baixa é Jair, que iniciou trabalhos físicos nessa sexta-feira (23) após se recuperar de lesão na coxa direita.

O atacante Diego Tardelli também não deve ser relacionado. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o camisa 9 foi entregue à preparação física nessa sexta-feira (23) e seguirá fazendo trabalhos específicos para estar à disposição nos próximos jogos.

Pendurados no Atlético

Há um alerta para a partida: o zagueiro Gabriel e o meio-campista Matías Zaracho estão pendurados com dois amarelos e, se não receberem o terceiro neste sábado, irão carregá-los para as semifinais, já que o acúmulo de advertências não é zerado para a próxima fase.

Possíveis adversários do Galo na semifinal

O Atlético é o único time com a colocação garantida no G4. Por isso, o adversário do Galo nas semifinais só será definido ao fim da última rodada, nos jogos das 16h deste domingo. O rival sairá de uma destas equipes: América, Cruzeiro, Tombense, URT, Pouso Alegre ou Caldense, que lutam pelas três vagas restantes no grupo dos quatro primeiros.

Vaga na Série D e Troféu Inconfidência

Sem chances de classificação para as semifinais do Mineiro, o Athletic chega à última rodada lutando por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e no Troféu Inconfidência, que reúne as equipes que terminam a primeira fase do Estadual entre 5º e 8º lugar.

Com 13 pontos, o Athletic ocupa a oitava posição e briga com o Uberlândia, novo colocado com 11, pela vaga no Troféu Inconfidência.

Já para ficar com uma das três vagas de Minas Gerais na Série D do Brasileiro de 2022, o Athletic precisará vencer o Galo e ainda torcer por um tropeço de URT, Pouso Alegre ou Caldense.

Athletic x Atlético

Athletic: Lee; Danilo, Rayan e Sidimar e Nathan; Christian, Diego Fumaça e Silvano; Willian Mococa, Gabriel Galhardo e Cassiano. Técnico: Gustavo Brancão

Atlético: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Zaracho (Alan Franco), Nathan e Hyoran; Hulk, Sasha e Marrony. Técnico: Cuca

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 24 de abril de 2021, sábado, às 19h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro

Auxiliares: Celso Luiz da Silva / Vivaldi Pedro Baeta

