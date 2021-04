O Prefeito Duílio de Castro foi o entrevistado desta sexta (23) do Passando a Limpo

Entre os principais pontos abordados, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de derrubar a liminar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que obriga a cidade a cumprir as decisões do Minas Consciente foi um dos pontos de discussão durante o programa. Segundo o Prefeito, a ação foi movida pelo município levando em conta que as decisões sobre as medidas de contenção da pandemia devem ser de responsabilidade da cidade.

Além disso, a relação dos gastos da cidade com a pandemia foi levada em foco uma vez que todo o dinheiro repassado pelo Governo Federal ao município foi gasto na compra de remédios, abertura de leitos de UTI e enfermaria, pagamento da folha salarial dos profissionais de saúde e de todos os funcionários que trabalham diretamente contra a covid-19. Duílio ainda destacou que o repasse não comporta todos os gastos da cidade em saúde e por isso, grande parte dos repasses está saindo diretamente dos fundos do município.

Entre outras questões abordadas está a eficácia e a compra das vacinas contra a Covid-19, a questão econômica da cidade diante da pandemia e as principais realizações do governo durante os primeiros 100 dias destacando as revitalizações em ruas, praças e prédios da cidade e o investimento em grandes indústrias que irão gerar novos empregos na cidade.

Da redação com SeteLagoas.com.br