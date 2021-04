Prefeitura entrega nova Praça Pitangui à população do bairro São João

Localizada ao lado da lagoa do Boa Vista, um dos mais belos cartões postais de Sete Lagoas, a praça Pitangui, no bairro São João, sofria com frequentes alagamentos em épocas de chuvas

Localizada ao lado da lagoa do Boa Vista, um dos mais belos cartões postais de Sete Lagoas, a praça Pitangui, no bairro São João, sofria com frequentes alagamentos em épocas de chuvas. Pois agora o espaço acaba de ser totalmente revitalizado pela Prefeitura de Sete Lagoas.

De acordo com o prefeito Duílio de Castro, trata-se da oportunidade de acabar com um problema de mais de 30 anos de reivindicações da população. “Fizemos aqui a drenagem de sete metros de profundidade, e além da drenagem, nós arrumamos a pavimentação asfáltica de toda a praça e em todo o entorno. Também trocamos a iluminação, e além disso, fizemos também uma reforma no paisagismo da praça”, comentou o prefeito, em visita ao local esta semana.

Anterino Coelho, morador da região, não escondeu a alegria ao ver as obras realizadas. “Hoje é totalmente diferente de antigamente, porque nós sofremos quase 30 anos com essa água aqui, que era uma inundação, e hoje está em perfeitas condições. Estamos muito satisfeitos. O prefeito tem frequentado bastante aqui também. Durante as obras ele vinha aqui quase todo dia de manhã e hoje ela está desse jeito, bonita”, agradeceu o morador.

Em parceria com a siderúrgica Sama, a praça foi reformada e a Prefeitura executou obras de drenagem e pavimentação, inclusive das ruas ao redor. Outra melhoria foi a iluminação com a tecnologia LED. “Nós fizemos um trabalho muito grande. Gostaria também de agradecer a parceria com a siderúrgica Sama. É assim que nós estamos fazendo, buscando caminhos diferentes, mas com o objetivo que é mudar a cara de Sete Lagoas. Vamos continuar buscando esse modelo novo de administrar”, finalizou o prefeito.

Ascom/Prefeitura de Sete Lagoas