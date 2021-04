Vereador Júnior Sousa apresenta Anteprojeto de Lei que trata academias como atividade essencial

No início da semana, o Vereador Júnior Sousa participou de uma reunião com os demais vereadores, alguns membros da Secretaria de Saúde e representantes do comércio. “Mencionei que o poder executivo da cidade deve se posicionar e apresentar políticas que busquem reduzir os impactos do fechamento do comércio”, disse Sousa.

Na terça-feira (20), em reunião plenária, foi levado em pauta e aprovado o anteprojeto apresentado pelo mesmo para a inclusão das academias de musculação, ginástica, artes marciais e todo tipo de esporte como atividade essencial à saúde.

Dando continuidade a campanha de doação de alimentos, foi inserido nas ações, os profissionais motoboys. “Neste momento de isolamento o trabalho deles tem sido de extrema importância e nada melhor que convidá-los a participar desta ação”, acrescentou Júnior.

As doações podem ser direcionadas aos pontos de coleta de alimentos: Associação Dona Dochinha (R. Bambuí, 335 – Vale das Palmeiras), Unifemm (Rua Pedra Grande 2340 – São Dimas), Faculdade Promove (R. Dr. Pena, 35 – Centro) e Faculdade Ciências da Vida (Av. Pref. Alberto Moura, 12632 – Indústrias).

O vereador também participou da apresentação de projetos dos alunos do 9º período de Direito da Faculdade Santo Agostinho. Dentre os projetos apresentados, está o de insensitivo ao cuidado e atenção aos moradores de rua. “Agradeço aos alunos e professor por me agraciaram com esta participação”, finalizou.

Assessoria de Comunicação do Vereador Júnior Sousa