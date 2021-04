Após estrear com um empate em 1 a 1 com o Deportivo La Guaira, da Venezuela, fora de casa, nessa quarta, o Galo já pensa o América de Cáli, da Colômbia, adversário da próxima terça, no Mineirão.

Entretanto, entres os dois compromissos pela competição internacional, o Alvinegro enfrenta o Athletic, neste sábado, às 19h, no Independência, pela 11ª e última rodada da primeira etapa do Mineiro.

Com a proximidade do confronto com a equipe colombiana, o técnico Cuca e o auxiliar Cuquinha, que comandou o Atlético contra o La Guaira, adiantaram que a comissão técnica vai mandar um time alternativo diante da equipe de São João del-Rei.

Oportunidade

Nesse cenário, jogadores que atuaram e se destacaram no início da campanha no Mineiro, quando os principais jogadores estavam de folga, devem ganhar uma nova oportunidade.

São os casos do lateral-esquerdo Dodô, dos meias Calebe e Zaracho e o do atacante Marrony. Desses, apenas os dois últimos vêm recebendo alguns minutos de Cuca durante os jogos.

O argentino, inclusive, marcou o gol de empate do Galo contra o La Guaira, e tem a escalação pedida por grande parte da torcida atleticana.

Em processo de transição do departamento médico para a transição física há mais de 10 dias, após de recuperar de uma lesão muscular na coxa direita, Diego Tardelli pode reaparecer diante do Athletic.

O jogador, presente em dois jogos do torneio, não atua desde o duelo com o Uberlândia, no dia 7 de março, pela terceira rodada do Estadual.

100%

Responsável por dirigir o Atlético antes da chegada de Cuca, o auxiliar-técnico Lucas Gonçalves teve 100% de aproveitamento à frente do Alvinegro no Campeonato Mineiro.

Sob o comando de Gonçalves, o Galo venceu os quatro primeiros jogos do Mineiro, marcando 12 gols e sofrendo apenas dois.

Desde então, o Alvinegro disputou sete partidas (seis pelo Estadual e uma pela Libertadores), em que venceu quatro vezes, empatou uma e foi derrotado em duas oportunidades.

Um provável Atlético para o duelo de sábado deve ter: Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Dylan Borrero, Zaracho e Nathan; Hulk (Sávio), Eduardo Sasha e Marrony.