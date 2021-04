Representantes de Minas nessa fase do torneio, América, Atlético e Cruzeiro estão no pote 1. A separação foi definida pelo ranking Nacional de Clubes da CBF, com os 16 melhores ocupando pote 1, e o restante entrando do outro lado da chave.

Enquanto o Galo vai estrear na competição por também estar disputando a Libertadores, Coelho e Raposa já tiveram que eliminar dois adversários para chegar nesse estágio da competição.

Os comandados de Lisca, semifinalistas na temporada passada, passaram por Treze-PB e Ferroviário-CE.

Já os azuis, maiores campeões da competição, com seis conquistas, superaram São Raimundo-RR e América-RN.

Além dos confrontos, o sorteio, que terá transmissão ao vivo da CBF TV, definirá também a ordem dos mandos de campo.

Confira os potes do sorteio:

Pote 1: Athletico Paranaense, Atlético-MG, América-MG, Bahia, Ceará, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Pote 2: 4 de Julho-PI, ABC, Atlético-GO, Avaí, Boavista, Brasiliense, Cianorte-PR, Coritiba, CRB, Criciúma, Fortaleza, Juazeirense-BA, RB Bragantino, Remo, Vila Nova e Vitória