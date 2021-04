Em preparação para o duelo com a URT e ligado no sorteio da Copa do Brasil. Assim será a sexta-feira (23) do América. Além de conhecer o adversário na terceira fase do torneio nacional – os confrontos serão definidos a partir das 14h –, o Alviverde vai treinar pela manhã no CT Lanna Drumond e, à tarde, viajar para Patos de Minas, onde encerra sua participação na etapa classificatória do Estadual, no domingo (25), às 16h.