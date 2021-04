Projeto “Corações que Doam,” distribui alimentação para famílias em Sete Lagoas

Criado em Sete Lagoas, por iniciativa de um grupo de voluntários, o Projeto “Corações que Doam”, visa atender famílias em diversas regiões de Sete Lagoas, através de alimentação pronta.

O projeto não tem vínculo político ou religioso e está funcionando em um local cedido, para a preparação da alimentação que é distribuída todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados.

Atualmente o projeto atende famílias nos bairros Lagoa Grande e Itapuã, com previsão de iniciar também no bairro Dona Sílvia. Sua ampliação para outras regiões, vai depender das condições financeiras do projeto, que depende de doações. Além da comunidade, o projeto conta com a parceria do Sicoob/Credisete.

Segundo a voluntária Soraia, o projeto nasceu do reconhecimento de que o “pão nosso de cada dia” de está faltando nas casas de muitos irmãos. ” Reconhecendo a importância de cada um de nós para a garantia deste “pão nosso” resolvemos nos unir, como comunidade e tentar diminuir o sofrimento de alguns destes irmãos e irmãs”, disse a voluntária.

A comunidade pode contribuir através da doação de alimentos ou doando seu tempo, para auxiliar no preparo das refeições e até mesmo, para ajudar na entrega da alimentação para às famílias. Também podem ser feitas, doações em dinheiro por meio da chave pix (31 99986 8231).

Devido à pandemia, a alimentação é entregue em uma casa de apoio e distribuída através de senhas, para às famílias previamente cadastradas, pelo projeto. O projeto atualmente, distribui em média 350 refeições em marmitex por dia.

Mais informações pelo e-mail: coracoesquedoamprojeto@gmail.com