Com queda de internações, Sete Lagoas segue com 100% de ocupação da UTI; veja no boletim desta quinta-feira (22)

População de 63 anos recebe 1ª dose da vacina contra Covid nesta sexta

Sete Lagoas chega hoje a 16.762 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 144 novos casos positivos nas últimas 48 horas, já que ontem foi feriado. São 67 mulheres e 77 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.615 pessoas e 4.139 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 31.435 desde o início da pandemia.

Mais nove óbitos em decorrência de complicações da Covid foram confirmados: no dia 19, uma mulher de 90 anos, na UPA. No dia 20, uma mulher de 68 anos, no Hospital Municipal, e um homem de 72 anos, na UPA. Já no feriado de 21 de abril, foram quatro mulheres, de 61 anos (Municipal), 70 anos (UPA), 78 anos (UPA) e 79 anos (Unimed), além de um homem de 40 anos (Municipal). O óbito de hoje foi de um homem de 74 anos, na UPA. Assim, Sete Lagoas chega a 383 óbitos até o momento, 79 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 217 pessoas em isolamento domiciliar e 16.083 já curados.

Hospitalizados

O número total de internações teve mais uma queda. Dos 116 pacientes internados hoje, 59 estão em UTI e 57 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 47 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, três de Caetanópolis e dois de Cachoeira da Prata. Entre os internados, 89 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 23 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 45 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 18 internações, sendo sete em UTI, todos em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 29 pacientes internados, sendo 14 em UTI. E na UPA são 24 internados, oito deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está hoje em 107,3%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 100%. Lembrando que ocupação acima de 100% não significa que há pacientes sem atendimento, mas sim que estão em leitos que não estão cadastrados no SUS.

Onda Roxa

Em reunião realizada hoje pela manhã, o Comitê Extraordinário Covid-19, do Governo de Minas, manteve nove microrregiões do Estado na onda roxa do Programa Minas Consciente, entre elas, a de Sete Lagoas, por pelo menos mais uma semana. Além das quatro microrregiões que compõem a região Nordeste do Estado, seguem na onda roxa as microrregiões da região Central: Guanhães, Itabira, João Monlevade, Ouro Preto e Sete Lagoas.

Vacinação

A campanha Vacinação Solidária segue em Sete Lagoas. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia. Apoiam a campanha a CDL Sete Lagoas e o Sicoob Credisete. Desde o dia 6 de abril até esta quarta-feira, mais de 2.185 quilos de alimentos já foram doados. Participe! Os idosos que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 29 de março receberam a segunda dose hoje. Já nesta sexta-feira, 23, será a vez dos idosos de 63 anos receberem a primeira dose da vacina, em três locais: ginásio Dr. Márcio Paulino e estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm, de 08h30 às 17h (a recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã).

Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa). Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Até esta quarta-feira, 21, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 31.960 pessoas, o que corresponde a 13,2% da população. A segunda dose já foi aplicada em 10.632 pessoas. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus