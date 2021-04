Escola Técnica Municipal abre processo seletivo para o 2º semestre de 2021

A Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas publicou nesta quarta-feira, 21, o Edital de abertura do processo seletivo do 2º semestre. Em função da pandemia do novo coronavírus, mais uma vez, inscrições e provas serão de maneira on-line para evitar a aglomeração dos candidatos.

No primeiro semestre deste ano, o processo também foi realizado de maneira virtual e o resultado superou as expectativas dos organizadores. A Escola Técnica Municipal é considerada uma referência nesta modalidade de ensino e, desde sua fundação, é mantida pela Prefeitura de Sete Lagoas.

Os cursos ofertados são: Análises Clínicas, Edificações, Enfermagem, Mecânica e Química. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site fumep.setelagoas.mg.gov.br por R$ 40 entre os dias 26 de abril e 26 de maio. Candidatos que não podem, por questões socioeconômicas, pagar o valor, devem solicitar a isenção por meio de requerimento também no site até esta sexta-feira, 23 de abril.

As provas serão aplicadas de modo online no dia 30 de maio e o edital completo da seleção também está disponível no site da instituição. Informações pelos telefones (31) 3773-0424 e (31) 3774-6290 ou pelo e-mail processoseletivo@fumep. setelagoas.mg.gov.br.