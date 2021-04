Novo trabalho do sete-lagoano, Renato Beá, tem influência da Tropicália. Em breve será lançado clip promocional.

O cantor e compositor sete-lagoano, Renato Beá, acaba de lançar o seu terceiro trabalho em todas as plataformas digitais intitulado “A Sua Companhia” nome de sua música de trabalho.

Influenciado por compositores brasileiros como Gilbeto Gil, Samuel Rosa, Herbert Vianna entre outros, o novo álbum possui, de acordo com o músico uma energia pra cima, leve e despreocupada com uma levada que lembra o pop rock dos anos 90/2000.

Renato Beá se tornou músico numa evolução natural, um garoto de 14 anos que não sonhava em ser jogador de futebol como os garotos da sua idade, e sim, pisar em grandes palcos e ser reconhecido, acreditando que o melhor caminho seria compor mais e mais para que um dia isso acontecesse.

O novo álbum de Beá segue uma linha Pop-Ska, com influências da Tropicalia (gênero precursor da música popular brasileira) de maneira marcante e versátil além de ter um conteúdo um pouco diferente do segundo trabalho do artista “Me disseram”, lançado em 2019.

Todas as canções de “A Sua Companhia” são de autoria de Renato Beá, incluindo alguns arranjos, e outras fases do processo de criação que contaram com o apoio de seus amigos e produtores Fred Calazans (Nordo Estúdio) e Bruno Canuto.

“Não sou muito romântico para compor, minhas músicas sempre trazem assuntos divertidos e sérios ao mesmo tempo, em um ritmo bem marcante, destacando o lado bom da vida por meio de refrões fáceis de cantar, mas um amigo me disse que eu deveria fazer um álbum com letras falando de amor “ao estilo Beá de ser (risos)” ou seja, falar de amor com um astral pra cima, imaginei…” diz Beá.

Então Renato aceitou o desafio e nesse novo trabalho fala um pouco mais de amor sem falar “Eu Te Amo”,e por ter uma facilidade em compor, conseguiu a façanha de criar todas as canções do disco em quatro dias, o que tornou o processo mais coeso, pois todas as músicas conversam entre si numa conexão perfeita!

Vale muito a pena conferir, e aproveite para conhecer também os dois últimos álbuns que ele já lançou: “Tudo está vivo” – 2018, e “Me disseram” – 2019.

Um videoclipe está sendo finalizado pra coroar o lançamento desse disco

“Felizão aqui por ter conseguido fazer uma obra grandiosa! É como ter um filho, todo o processo desde a criação das músicas com meu violão até a finalização do álbum por completo”, finaliza Renato.

