Guedes diz que arrecadação recorde em março mostra que economia do Brasil está em recuperação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou nesta terça-feira, 20, a arrecadação de impostos e contribuições federais de R$ 137,932 bilhões em março. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 18,49% na comparação com o mesmo mês de 2020. “Superamos as melhores expectativas de arrecadação de impostos em março. Tivemos os melhores desempenhos da série histórica do mês do trimestre, com aumentos reais expressivos”, afirmou.

No acumulado do ano até março, a arrecadação federal somou R$ 445,900 bilhões, também o maior volume para o trimestre da série iniciada em 1994. O montante ainda representa um avanço real de 5,64% na comparação com os primeiros dois meses do ano passado.

Segundo Guedes, a arrecadação é um indicador para o nível de atividade da economia formal. “Vemos comércio superando a fase pré-pandemia e os serviços, que foram mais atingidos, quase chegando ao nível anterior à pandemia. O nível de arrecadação confirma ritmo de produção. Isso mostra que realmente o Brasil se levantou. Foi derrubado pela pandemia, mas se levantou em V”, completou.

Mais uma vez, Guedes defendeu a aceleração da vacinação em massa no País. “A melhor política fiscal é vacina, vacina, vacina, porque temos que garantir o retorno seguro ao trabalho”, repetiu.

O ministro admitiu que é possível que haja impacto da segunda onda de covid-19 no primeiro trimestre, mas lembrou que o governo reeditou medidas como o auxílio emergencial e outras medidas. “Com aprovação do orçamento, teremos novamente programas bem sucedidos do ano passado”, concluiu.