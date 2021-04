URGENTE: PM apreende armas de uso restrito e munições em Sete Lagoas

Uma ocorrência está em andamento pela Polícia Militar na noite desta terça-feira, 20, de apreensão de grande quantidade de armas de fogo de uso restrito, munições e equipamentos para a fabricação de armas artesanais no bairro Aeroporto, em Sete Lagoas.

Segundo informações da polícia, trata-se de crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e ainda sem mais informações sobre o proprietário das armas, que pelas informações iniciais não teria antecedentes criminais.

De acordo com a PM, até o momento não houve prisões, mas a esposa do suspeito, será apresentada na Delegacia da Polícia Policial, já que ela estava na residência no momento da abordagem policial.

Para a PM, medidas como essas ações são fundamentais para o combate aos crimes violentos.

Matéria em atualização