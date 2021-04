Douglas Melo participa do debate em relação ao Projeto “Recomeça Minas” com políticos e empresários da região de Sete Lagoas

Aconteceu na manhã desta terça-feira (20), um encontro de forma remota, entre parlamentares mineiros, prefeitos e representantes empresariais da região de Sete Lagos. A finalidade da reunião foi debater o projeto “Recomeça Minas”, de autoria do Deputado Agostinho Patrus, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, onde o Deputado Douglas Melo é signatário. O projeto em questão visa incentivar a recuperação econômica do Estado no pós-pandemia, que teve diversos setores prejudicados por causa das meditas restritivas impostas pela Covid-19.

O “Recomeça Minas” pretende apoiar as empresas mineiras, manter e criar empregos e gerar recursos para o Estado. Os representantes da Assembleia de Minas visa ouvir dirigentes de todas as macrorregiões, para abordar a realidade econômica e social da área, tendo como referência os municípios-polo. Como na reunião de hoje: Sete Lagoas.

No encontro, Douglas Melo, deputado majoritário da macrorregião, destacou “sinto orgulhoso de compor a Assembleia Legislativa, parabenizo o Presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, pela sua visão enquanto parlamentar e por ser um conhecedor da economia do Estado. Pois será através do “Recomeça Minas’’ que o legislativo trará o Estado de Minas para dentro da casa do povo, dando espaço para a sociedade civil e os representes regionais de opinarem sobre a situação da retomada da economia em todo Estado de Minas Gerais. Enfatizo a seriedade do Projeto, pois o que será proposto passará por uma analise e irá virar Lei. É um momentos de unirmos. O parlamento precisa ouvir as pessoas para acertar em suas ações ’’, encerrou.

Agostinho Patrus disse que toda a tramitação do projeto de lei do plano deverá ser rápida, para em breve ir para à sanção do governador Romeu Zema. O Presidente espera que os efeitos da preposição sejam sentidos nesse primeiro semestre.

Antes de ser pautado em plenário, o “Recomeça Minas” deverá ser analisado pelas Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conheça o Projeto “Recomeça Minas :https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/noticias/pdf/1546355.recomeca.minas.pdf

Ascom/deputado Douglas Melo