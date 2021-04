Pandemia e homenagens a Arnaldo Nogueira são destaques em Reunião Ordinária

Com textos diversificados, e de grande relevância para a cidade, os vereadores aprovaram a pauta da Reunião Ordinária desta terça-feira (20). A exceção foi o APL 284/2021 que saiu da pauta com um pedido de vistas da vereadora Marli de Luquinha (MDB). Junior Sousa (MDB), com o APL 129/2021, Pr. Alcides (PP), com o APL 58/2021, e Roney do Aproximar, com o APL 180/2021, foram muito parabenizados pelos colegas pelas importantes iniciativas.

Na comunicação pessoal (abaixo), além dos assuntos relacionados à pandemia, vários parlamentares enviaram as condolências para a família do ex-secretário municipal e presidente do SAAE, Arnaldo Nogueira, que faleceu na última semana por complicações causadas pela Covid-19. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

João Evangelista (PSDB): A Reunião Especial sobre o comércio foi muito produtiva e deu a oportunidade de todos os envolvidos expor e colocar sua posição. A conclusão é que todos são favoráveis à reabertura do comércio, desde que seguidas todas as recomendações.

José de Deus (REP): Conversamos muito sobre a abertura do comércio fechado em decorrência da pandemia. Entendo que se seguirmos à risca as orientações da secretaria, criarmos um calendário respeitando as orientações seremos capazes de fazer com que o comércio volte a trabalhar na plenitude de sempre mantendo a dignidade dos trabalhadores. Mas não é apenas o comércio que sofre, a classe cultural também.

Ivan Luiz (Patri): Estamos de luto pelo falecimento de Arnaldo Nogueira, perda irreparável para Sete Lagoas. Conhecia o solo da cidade como a palma da mão. Agora temos uma guarita permanente da Guarda Civil na orla da lagoa Boa Vista. Foi plataforma de campanha, Caio Valace trabalhou muito nisso e quero agradecer.

Ismael Soares (PP). Agradecer a Patrícia do CCZ porque cuidar dos animais é cuidar da saúde pública. Agradecer ao prefeito Duílio pelos avanços registrados no CCZ. Para se ter uma ideia no ano passado foram resgatados 53 animais e 243 animais já foram resgatados só este ano.

Gilson Liboreiro (SD): Deixar condolências a todas as famílias que estão perdendo entes para a pandemia. Deixar as condolências pelo Arnaldo Nogueira, pessoa acolhedora, trabalhei muito com ele. Perdemos a Di cantora por outra doença, deixar as condolências também. A abstenção na segunda dose nos preocupa, é importante que as pessoas voltem para se vacinar contra a Covid.

Junior Sousa (MDB): Reforçar sobre a vacinação, tenho recebido muita mensagem, principalmente sobre a segunda dose. É preciso uma eficiência maior nas informações. Lamentar fala do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que disse que um estudo apontou que arrumadeiras e faxineiras transmitem mais o vírus do que o transporte público. Foi uma fala lamentável.

Janderson Avelar (MDB): Prestar minha solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos pela Covid em nome do grande profissional que era Arnaldo Nogueira. Perdemos também um grande amigo do SAAE que era leiturista. Parabenizar o corpo de Bombeiros e o SAMU pelo atendimento.

Carol Canabrava (Avante): Queria falar sobre o travamento que o Executivo está causando no nosso trabalho. São 16 Requerimentos, 15 ofícios sem respostas e isso tem dificultado nosso trabalho, atrapalha o desempenho do nosso trabalho, não tem fluido. A justificativa sobre o volume de ofícios e requerimentos não pode ser a resposta.

Sílvia Regina (PSC): Agradecer ao prefeito Duílio de Castro em comunicação com o deputado Paulo Abi Ackel trouxe para Sete Lagoas R$ 1 milhão. Levar meu grande abraço para todos da saúde, sei que estão cansados de ouvir nosso agradecimento, mas é importante fazer isso porque são essenciais na nossa cidade.

Heloísa Frois (Cidadania): Externar meus sinceros sentimentos ao Rubens Nogueira, filho do Arnaldo Nogueira. Em nome dele estendo os sentimentos a toda família. Esclarecer para a população sobre a vacinação porque nosso município depende de receber doses de vacinas do Estado por isso, às vezes, acontece uma lentidão. Pedir ajuda de todos para conter a dengue. Donos de lotes vagos que limpem os espaços.

Marli de Luquinha (MDB): Deixar meu abraço a Maria José Nogueira e a todos os filhos de Arnaldo Nogueira meus sinceros sentimentos. Sete Lagoas perdeu um grande benfeitor. Eu perco um grande amigo que foi um dos grandes incentivadores da minha carreira política.

Ivson (Cidadania): Eu vim para servir, quem serve, serve algo ou a alguém. Servimos a população de Sete Lagoas ressaltando que o orgulho e o interesse pessoal se acabam na miséria. Tenho feito inúmeras cobranças ao Executivo que não se concretizaram. Ofícios que a mais de 70 dias não foram respondidos.

Caio Valace (Pode): A mais de um ano este vereador vem peregrinando junto as autoridades ambientais para cumprir o marco legal do saneamento. Temos que estabelecer a coleta seletiva do lixo em Sete Lagoas. Temos duas associações na cidade. São mais 100 toneladas que chegam ao aterro e o marco legal prevê que 25% sejam coletados seletivamente.

