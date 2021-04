Com mais dois óbitos, taxa de ocupação da UTI continua acima de 100%.Veja boletim desta terça (20)

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 20, houve um aumento de 0,7% nas notificações de casos suspeitos nas últimas 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde monitora 1.804 pessoas e já encerrou esse acompanhamento para 4.097 pacientes. Os testes com resultado negativo já somam 31.059 desde o início da pandemia.

Dois novos óbitos em decorrência de complicações da Covid foram incluídos nos registros, ambos ocorridos no Hospital Municipal: no dia 17, um homem de 78 anos, e no dia 19, uma mulher de 59 anos. Assim, Sete Lagoas chega hoje a 16.618 casos positivos, com a confirmação de 82 novos testes positivos: 37 mulheres e 45 homens. Entre os positivos, estão 374 óbitos, 89 pacientes da cidade hospitalizados, 223 pessoas em isolamento domiciliar e 15.932 já curados.

Hospitalizados

As internações por problemas respiratórios seguem estáveis, mas ainda altas. São 124 pacientes internados, sendo 59 em UTI e 65 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 45 de Sete Lagoas, cinco de Inhaúma, três de Caetanópolis, três de Prudente de Morais, dois de Cachoeira da Prata e um de Pompéu. Entre os internados, 107 testaram positivo para Covid, dois tiveram resultado negativo e 15 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 42 internados, sendo 30 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 16 internações, sendo cinco em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 28 pacientes internados, sendo 12 em UTI. E na UPA são 38 internados, 12 em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, está hoje em 107%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice é de 104,5%.

Isolamento

Na semana passada o consórcio de operadoras formado pela Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações divulgou o índice de isolamento social de alguns municípios mineiros. Segundo os dados informados, enquanto a média estadual é de 47,9%, Juiz de Fora teve média de 49,54%, Belo Horizonte ficou com 45,18%, Uberaba teve 40,83%, em Betim essa média foi de 39,79%, Sete Lagoas obteve média de 39,75% e Uberlândia ficou com 36,53% de média de isolamento social.

Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

—

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom