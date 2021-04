Prefeitura de Sete Lagoas divulga mais uma etapa do cronograma de vacinação comtta a Covid-19

Idosos e profissionais de saúde que receberam a 1ª dose até 27/03 têm 2ª dose nesta quarta

Mais uma etapa do cronograma de vacinação contra a Covid-19 foi divulgado. Nesta quarta-feira, 21, recebem a segunda dose os idosos e profissionais de saúde que tomaram a primeira dose da Coronavac até o dia 27 de março em nove locais: nas UBSs Belo Vale (rua Oscar Padilha, 625), Cidade de Deus (av. Prefeito Euro Andrade, 41) e Luxemburgo (rua Itambacuri, 182), nos ESFs São João (rua Stella de Figueiredo Chassim, 30), CDI I (rua Expedicionário Leofredo Gaspar, 34), Alvorada (rua Mário Reis, 84) e Aeroporto (rua Andirá, 352) e em sistema de drive thru nos estacionamentos da Faculdade Ciências da Vida e Shopping Sete Lagoas.

Já na quinta-feira, dia 22, recebem a segunda dose os idosos e profissionais de saúde que se vacinaram com a primeira dose até o dia 29 de março, desta vez, em três locais: nos estacionamentos do Unifemm, da Faculdade Santo Agostinho e do Shopping Sete Lagoas, de 09h às 16h.

Em todos os casos, a recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã. Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção, devem solicitar a vacina em domicílio ligando para a ESF mais próxima. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso.

