Polícia investiga autoria de incêndio na Serra de Santa Helena, ocorrido nesta terça

Mesmo com as presenças de equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, a Serra de Santa Helena vem sendo alvo constante de denúncias devido à aglomeração, que vem acontecendo diariamente.

Com o início do outono também inicia-se o período das secas. Na madrugada desta terça-feira (20) sete brigadistas foram acionados, para conter mais um incêndio na Serra de Santa Helena.

De acordo com Anderson Favorito, um dos brigadistas que trabalha no local, o foco das chamas foi identificado ainda à noite, porém, como o local era de difícil acesso, o monitoramento foi iniciado e se encerrou às 00h40. A partir de então, foram realizadas manobras de contingência das chamas até às 5h40.

Ainda segundo Favorito, a suspeita é de os “Cristaleiros” (pessoas que extraem cristais da Serra ilegalmente) tenham provocado o incêndio, uma vez que o local estava remexido e com diversos buracos.

Os suspeitos, ainda foram identificados. A Polícia Civil, investiga o crime ambiental

A Lei que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, tipifica como crime contra a flora, a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta.

Para quem provocar incêndio em mata ou floresta, a pena é de reclusão, de dois a quatro anos, e multa. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a um ano, e multa.

A Brigada de Incêndio continua fazendo o monitoramento do local, onde ocorreu o incêndio.

O acesso à Serra de Santa Helena, de acordo com decreto municipal vigente está restrito. No horário de 2oh à 5 manhã está proibido o tráfego de veículos. No entanto o que se tem visto diariamente é um grande número de pessoas continua frequentando o local, sem uso de máscara e sem respeitar o distanciamento.