Confira os destaques da coluna Tempo Esportivodesta segunda (19)

1º Tempo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) confirmou todas as datas e horários dos jogos da fase de grupo da Copa Libertadores da América de 2021. No Grupo H ao lado de Cerro Porteño (PAR), América de Cali (COL) e Deportivo La Guaira (VEN) o Atlético faz sua estreia nesta quarta-feira, 21 de abril, às 19h, contra o La Guaira, no estádio Olímpico Universitário, em Caracas, capital da Venezuela. A partida contra o Deportivo La Guaira será a primeira de seis compromissos do Galo na competição sul-americana. E o time alvinegro fechará sua participação na fase de grupos em 34 dias, ou seja, fará uma média de um jogo a cada cinco dias na competição. O último adversário será o próprio La Guaira, em 25 de maio, no Mineirão.

Veja as datas e horários dos próximos jogos do Galo na Libertadores: 27/4 – terça-feira – 21h30 – América de Cali [Mineirão]; 4/5 – terça-feira – 19h15 – Cerro Porteño [Mineirão]; 13/5 – quinta-feira – 21h – América de Cali [Pascual Guerrero]; 19/5 – quarta-feira – 21h – Cerro Porteño [Nueva Olla]; 25/5 – terça-feira – 21h30 – La Guaira [Mineirão].

O alto investimento realizado no Atlético por meio de aporte financeiro de empresários, que já emprestaram cerca de R$ 400 milhões ao Galo, coloca forte pressão por um bom trabalho dentro de campo. E não só por resultados, mas em relação ao desempenho do time, quem acaba se tornando escudo nessa situação é o técnico Cuca, que chegou há pouco mais de um mês e ainda trabalha para implementar o seu estilo de jogo na equipe. A semana é uma das mais importantes para o Atlético até aqui na temporada.

No último final de semana, após a vitória sobre o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro, Cuca desabafou sobre as entrevistas coletivas: “Não está sendo uma entrevista, está sendo um interrogatório. Incrível. É uma pressão enorme que se tem, lógico, perdeu o clássico. Mas, será que se tivesse empatado o clássico teria uma cobrança desse tamanho nos jogadores, no treinador, pedindo para diretor fazer avaliação do comando técnico? Vocês estão com muita pressa, tenham mais calma um pouquinho”, pediu.

Questionamentos feitos chegaram a incomodar o comandante alvinegro, que chamou para si a responsabilidade de montar o time, mesmo sob a tensão de perguntas a respeito da entrada de jogadores A ou B em relação aos que possuem a preferência de Cuca. Um dos nomes bastante falados nos últimos dias é o do meia argentino Matías Zaracho.

2º Tempo

A derrota para o Pouso Alegre no último final de semana, no Sul de Minas, colocou fim a sequência de vitórias e jogos sem tomar gol do Cruzeiro. O time foi derrotado por 1 a 0, com uma atuação abaixo do que vinha tendo, mas com alguns “poréns” que vão além da responsabilidade do técnico e dos jogadores.

O calendário tem sido pesado para o Cruzeiro. Depois de dez dias de pausa no Mineiro por conta da pandemia da Covid-19, o time entrou em campo em abril pressionado, justamente por tropeços e atuações ruins no Estadual e também na primeira fase da Copa do Brasil. Fora do G-4 do Mineiro, teria de conseguir resultados a qualquer custo.

E conseguiu, talvez no momento em que menos se esperava, justamente por conta da sequência de jogos. Foram seis em 18 dias. O peso, que já havia sido sentido contra o América-RN, ficou escancarado em Pouso Alegre, mesmo com Felipe Conceição poupando Adriano e Airton, além de ter trocado Marcinho por Rômulo.

Desde o início, o Cruzeiro teve dificuldades para marcar a saída de bola do Pouso Alegre, diferentemente do que aconteceu nas melhores atuações com Felipe Conceição, diante do Coimbra e do Atlético. Com a bola, a aproximação também não estava nos moldes habituais, e o campo facilitava os erros que o adversário tanto queria para sair em velocidade. As condições do gramado foram lastimáveis.

A situação na tabela evidencia como foi importante engatar quatro vitórias seguidas. Se um desses resultados tivesse escapado, a situação na rodada final seria desesperadora. Ela não é confortável, mas faz o Cruzeiro depender apenas de si para classificar, jogando contra um adversário sem aspirações na competição, o Patrocienense. É início de trabalho, com técnico e diversos jogadores chegando. Há evolução e, diferentemente de 2020, o Cruzeiro não merece ficar fora do G4 do Mineiro.

Copa do Brasil terá sorteio nesta sexta-feira

A CBF divulgou os dois potes do sorteio da 3ª Fase da Copa do Brasil, ainda sem data definida para ser realizado, mas devendo acontecer em junho.

Esta etapa vai contar com os 32 times restantes na competição, já incluindo os que estão na Conmebol Libertadores.

No pote 1, estão as 16 equipes melhores colocadas no ranking da CBF, enquanto no pote 2 ficam as restantes.

Os confrontos terão jogos de ida e volta, com o mando de campo também a ser sorteado.

Vale lembrar que o gol fora de casa não é critério de desempate.

Nos times do Pote 2, vale salientar que há três equipes de Série A do Brasileiro: Atlético-GO, Fortaleza e Red Bull Bragantino.

Há ainda vários clubes da Série B: Avaí, Coritiba, CRB, Remo, Vila Nova e Vitória.

O Criciúma, por sua vez, é o único representante da Série C.

Por fim, 4 de Julho, ABC, Boavista, Brasiliense, Cianorte e Juazeirense estão todos na Série D.

Atlético, Cruzeiro eAmérica estão no pote 1, não podendo, portanto, se confrontarem nesta próxima fase.

O sorteio está programado para acontecer nesta sexta-feira, às 14 horas, na sede da CBF.

A CBF definiu as premiações para a Copa do Brasil de 2021. Nas duas primeiras fases, os clubes foram divididos em três grupos. A partir desta terceira fase, os valores são iguais para todos os participantes. O campeão pode ganhar até R$ 73,6 milhões.

Terceira fase: R$ 1,7 milhão

Oitavas de final: R$ 2,7 milhões

Quartas de final: R$ 3,45 milhões

Semifinais: R$ 7,3 milhões

Vice-campeão: R$ 23 milhões

Campeão: R$ 56 milhões

Democrata vai premiar torcedores que desenharem novos uniformes de treinos

Termina nesta sexta-feira (23) o prazo para que torcedores do Democrata enviem sugestões de modelos para os novos uniformes de treino que serão usados pelos atletas na temporada 2021. O concurso foi lançado no Twitter do Jacaré (@democratajacare) e os vencedores vão levar para casa um vale compras de R$ 500 na loja oficial do clube.

Traço marcante na atual gestão do clube, a interação e envolvimento com a torcida pelas redes sociais gera grande repercussão e é comorada. “Isso sim é INTERAÇÃO com os torcedores, fazendo participar efetivamente. O resto é balela”, disse Rodrigo Rodrigues. “Olha aí!!! O @democratajacare está querendo fazer o que quase nenhum clube faz que é dar ao torcedor a chance de poder desenhar o modelo do uniforme do time”, parabenizou Adroaldo Leal.

Os interessados em participar do concurso devem enviar os modelos dos uniformes no e-mail marketing@democratajacare.com.br. O departamento de marketing do clube vai escolher quatro opções que serão colocadas para votação popular. Os dois mais bem votados serão produzidos e os criadores terão R$ 500 em compras na Loja do Democrata.

O presidente do Jacaré, Renato Paiva, entende que não tem forma melhor de trazer o torcedor para junto do time se não fazer com que ele participe ativamente do projeto. “Fizemos isso com o terceiro uniforme e foi um sucesso, agora com a linha de treino. A repercussão está muito legal, estamos ansiosos para ver a criatividade de todos e já agradecemos a quem for participar”, disse Paiva.

Todas as informações sobre o concurso, inclusive com os links do escudo e da marca própria do Democrata para aplicação estão disponíveis no @democratajacare no Twitter. Os vencedores, além do prêmio, terão direito a uma ampla divulgação nas redes sociais do Democrata.

Por Álvaro Vilaça