Sete Lagoas inicia semana com alta nas contaminações e mais 13 óbitos; veja boletim desta segunda

Prefeitura vai vacinar idosos de 64 anos contra a Covid nesta terça-feira, dia 20 de abril.

Sete Lagoas inicia a semana com 16.536 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 171 novos casos positivos desde a última sexta-feira, sendo 78 mulheres e 93 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 1.750 pessoas e 4.084 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 30.846 desde o início da pandemia.

Mais 13 óbitos por complicações da Covid foram confirmados: na sexta-feira, dia 16, um homem de 70 anos na Unimed; no sábado, dia 17, uma mulher de 78 anos também na Unimed, duas mulheres de 49 e 74 anos no Nossa Senhora das Graçase dois homens, de 59 e 84 anos, no Municipal; no domingo, dia 18, uma mulher de 48 anos e um homem de 71, ambos no Nossa Senhora das Graças, e dois homens, de 61 e 81 anos, no Municipal. E hoje, pela manhã, uma mulher de 46 anos no Municipal e uma mulher de 74 anos na Unimed. Assim, Sete Lagoas chega a 372 óbitos até o momento, 90 pacientes da cidade hospitalizados com resultado positivo, 253 pessoas em isolamento domiciliar e 15.821 pacientes já curados.

Hospitalizados

Hoje são 125 pacientes internados por causas respiratórias na cidade, sendo 55 UTI e 70 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 44 de Sete Lagoas, quatro de Inhaúma, três de Prudente de Morais, dois de Caetanópolis, um de Cachoeira da Prata e um de Pompéu. Entre os internados, 105 testaram positivo para Covid, três tiveram resultado negativo e 17 aguardam resultados de exames.

No Hospital Municipal estão 45 internados, sendo 29 em UTI. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 17 internações, sendo quatro em UTI, todas em leitos do SUS. No Hospital da Unimed são 25 pacientes internados, sendo 11 em UTI. E na UPA são 38 internados, 11 deles em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somando-se as unidades do SUS e da rede particular, teve nova queda e hoje está em 100%. Se considerarmos apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 97,8%.

Vacinação

Mais uma etapa do cronograma de vacinação contra a Covid-19 foi divulgado. Nesta terça-feira, 19, os idosos de 64 anos de idade receberão a primeira dose do imunizante. Os locais de vacinação são o ginásio coberto Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e os estacionamentos do Unifemm e da Faculdade Santo Agostinho, em sistema Drive Thru, de 08h30 às 17h. A recomendação é que prefiram se vacinar de tarde, evitando filas e aglomerações comuns na parte da manhã. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa).

Até esta sexta-feira, 16, receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 29.977 pessoas, o que corresponde a 12,4% da população. Deste total, 6.285 foram aplicadas em profissionais da Saúde, 23.576 em idosos e 116 em profissionais da segurança pública. A segunda dose já foi aplicada em 11.079 pessoas, sendo 6.776 idosos e 4.303 profissionais da Saúde. Quem perdeu a data para se vacinar de acordo com sua idade pode procurar um dos pontos de vacinação com documento com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço em nome do idoso. Continue seguindo as recomendações de uso de máscara, higiene frequente das mãos e distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 190 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus