Sete Lagoas lamenta a morte do Engenheiro Arnaldo Nogueira

Sete Lagoas perdeu nesta sexta-feira, 16 de abril, um de seus maiores benfeitores e colaboradores com projetos, que marcaram governos municipais na área de obras. Morreu vítima de complicações da Covid-19, o engenheiro Arnaldo Nogueira aos 70 anos de idade.

Arnaldo Nogueira nasceu em Andiroba, município de Esmeraldas, no dia 24 de setembro de 1950 e se graduou em Engenharia Civil pela UFMG em 1973. Iniciou a carreira em Curitiba (PR), quando especializou-se em Cálculo de Estruturas de Concreto Armado e nesta área trabalhou na Petrobrás e na construção de pontes e edifícios. A partir de 1979 iniciou carreira na área pública.

Em Sete Lagoas, trabalhou, sempre na área de obras, com os prefeitos Afrânio Avelar, Marcelo Cecé, Ronaldo Canabrava, Leone Maciel e Marcio Reinaldo. Entre as principais obras na cidade estão Hospital Municipal, PA Central (Samu), boulevard da Renato Azeredo, Norte-Sul, urbanização das lagoas, terminal rodoviário, obras de drenagem e 28 pontes.

Ele assimiu a presidência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) no 17 de abril de 2017, seu último cargo público, e foi fundamental para melhorar o projeto de captação de água do Rio das Velhas por meio da ETA e ainda recuperar a capacidade de investimento da autarquia.

Arnaldo Nogueira é filho José Geraldo Figueiredo e Julieta Brandão Nogueira ( falecidos). Membro de uma família de 9 irmãos e agora a única viva é Ana Maria Nogueira. Casado com Maria José Nogueira, pais de Juliano, Adriano, Roberta e Manuela. Também tem outros quatro filhos Lucas, Rubens, Álvaro e Albert.

Arnaldo Nogueira estava internado desde o dia 20 de março no Hospital da Unimed em Sete Lagoas.

O corpo do engenheiro não será velado, sendo encaminhado para o crematório em Belo Horizonte.