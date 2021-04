SAAE abre processo seletivo de estágio para diversos cursos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas tornou público o edital 001/2021, que abre Processo de Seleção de Estagiários, na modalidade estágio não obrigatório, para o cadastro de reserva em vários cargos. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 14 de maio, às 23h59. Poderão se inscrever gratuitamente apenas estudantes de instituições educacionais que tenham firmado convênio com a autarquia.

Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, estar matriculado e com frequência regular nos seguintes cursos: Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Psicologia e Tecnólogo em Logística. Pessoas com deficiência também podem concorrer.

Entre os documentos exigidos no ato da inscrição online estão a ficha de inscrição preenchida e assinada, cópia de documento oficial com foto, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência e histórico escolar. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, visando evitar aglomerações e a disseminação da doença, a documentação deverá ser enviada para o e-mail processoseletivo@saaesetelagoas.com.br.

O processo seletivo visa a formação de cadastro de reserva para realização de estágio para estudantes que estejam cursando a partir do penúltimo período de Graduação Tecnológica ou Graduação com Bacharelado/Licenciatura. A convocação dos aprovados é condicionada à conveniência, oportunidade e necessidade do SAAE.

INSTITUIÇÕES CONVENIADAS

Faculdade Ciências da Vida, Unopar, Faculdade Santo Agostinho, Faculdade Uni-BH, Faculdade do Vale do Jequitinhonha e Mucuri – Diamantina, Unifemm, Faculdade Promove, Faculdade UNA de Sete Lagoas, Universidade Federal de São João del-Rei e Universidade Federal de Viçosa.

SELEÇÃO

O Processo de Seleção compreenderá análise do histórico escolar e entrevista. A classificação preliminar, em lista segmentada por curso, será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos no dia 7 de junho. Estagiários receberão bolsa de R$ 550 para carga horária semanal de 20 horas e R$ 770 para 30 horas.

Todos os atos e editais do processo estão disponíveis no link http://www.saaesetelagoas.com.br/institucional/processo-seletivo-de-estagio-saae-sete-lagoas-n-01-2021