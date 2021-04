Unindo o sertanejo romântico à animada bachata, Paula Fernandes lança Promessinha

Canção chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 16 de abril. Clipe estará disponível no domingo, 18 de abril, no Youtube.

Paula Fernandes chegou em 2021 a todo vapor e com o propósito de surpreender. Com seu novo single, “Promessinha”, a cantora, ganhadora de 2 Grammys, une o sertanejo romântico, sua marca registrada, ao ritmo animado da bachata para colocar um antigo amor em seu devido lugar. A canção chega a todos aplicativos de música nesta sexta-feira, 16 de abril. O clipe divertido, gravado nas montanhas de Secretário, Rio de Janeiro, será disponibilizado no domingo, 18 de abril, às 18h.

Composta pela própria Paula Fernandes em parceria com Bruno Martini e Elias Inácio, “Promessinha” traz na letra a libertação de um relacionamento conturbado, repleto de idas e vindas e, como o próprio nome já diz, de promessas não cumpridas. Produzido por Gabriel Pascoal, o sertanejo unido à bachata deixam a letra ainda mais animada e irônica, com uma interpretação impecável da cantora.

O clipe, roteirizado e dirigido por Bruno Levinson e Leonardo Fiorito, veio dar mais um toque de surpresa à música. Diferente de todo os trabalhos de Paula Fernandes, o vídeo mostra a cantora dirigindo, uma de suas paixões, pelas estradas e morros de terra da região de Secretário, Rio de Janeiro, onde se suja e se diverte, até o momento da virada, em que a cantora sai de sua versão dia-a-dia para uma super produção, encantando e se libertando da “Promessinha”.

“Eu escrevi essa canção com base em algumas promessinhas que já me fizeram, não somente em relacionamentos, mas durante toda minha vida. Foi divertido escrever, colocar a melodia e ver algo que eu nunca tinha feito sair do papel. O clipe também foi muito especial, a locação era lindíssima, toda equipe tomando os cuidados necessários, e a historinha que a gente criou deu o toque final na canção. Tenho certeza que vai surpreender e eu espero que positivamente, ansiosa para ver a reação dos meus fãs”, explica a cantora.

Paula Fernandes é uma das principais artistas da atualidade, sendo referência dentro do segmento sertanejo, acumulando números importantes e colecionando recordes. São mais de 5,6 milhões de discos vendidos, mais de 15 turnês internacionais, mais de 20 músicas em trilhas de novelas e filmes e 2 Grammys Latinos como Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Link para download:

https://umusic.box.com/s/ nsbna9vfh90uk19sgbjanv1f2qxlje jt

Para saber mais:

www.paulafernandes.com.br

www.facebook.com/ OficialPaulaFernandes

www.twitter.com/ PaulaFernandes7

www.instagram.com/ paulafernandes

www.youtube.com/user/ PaulaFernandesVEVO

Novità Comunicação Estratégica

Ascom Paula Fernandes