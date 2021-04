Para essas definições, o jogo mais importante será Atlético x Boa Esporte, domingo, às 16h, no Mineirão. Já garantido na próxima fase, vencendo, o Galo assegura o primeiro lugar. Com os três pontos, o time de Cuca decreta a queda da equipe de Varginha.

No América x Coimbra que abre a rodada neste sábado, às 17h30, no Independência, o time de Contagem, que é lanterna, será rebaixada se perder.

Vencendo, o Coelho pode se garantir nas semifinais, mas terá de contar com pelo menos um empate da Caldense que recebe o Athletic, em jogo que será neste sábado, mas às 19h, em Poços de Caldas.

Além disso, será necessário também pelo menos um empate da URT diante do Patrocinense, domingo, às 16h, em Patrocínio.

Manhã

A manhã de domingo será agitada com dois integrantes do G-4 em campo. O atual vice-campeão Tombense, que entrou no grupo na última quarta-feira, com a goleada por 4 a 1 sobre o Boa Esporte, em Varginha, em partida adiada da oitava rodada, volta a jogar fora de casa contra o Uberlândia, às 10h, no Parque do Sabiá.

Com os mesmos 16 pontos do América, o time de Tombos tem situação idêntica e já entrará em campo sabendo um dos resultados que necessita para ter a vaga nas semifinais de forma antecipada, que é o da Caldense.

O vice-líder Cruzeiro se classifica para a próxima fase do Estadual vencendo o Pouso Alegre, às 11h, no Estádio Manduzão, caso a Caldense não tenha derrotado o Athletic ou se o Tombense não vencer o Uberlândia, em confronto que começa uma hora antes.

Em 2020, a Raposa ficou de fora das semifinais e teve de disputar o Troféu Inconfidência, que envolve as equipes que ficam do quinto ao oitavo lugar.

Sonho

Além dos integrantes do G-4, mais seis clubes têm chances de chegar às semifinais. Para que elas se mantenham após a rodada, só Caldense e URT podem empatar, mas necessitariam de empate ou derrota de América, Tombense ou Cruzeiro.

Athletic, Pouso Alegre, Uberlândia e Patrocinense só seguem com as remotas chances de classificação vencendo. Além disso, os dois primeiros precisam pelo menos de empates de Tombense o América. Os dois últimos, de derrota. Boa e Coimbra estão eliminados.