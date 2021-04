Minas Gerais recebe 13ª remessa de vacinas contra covid-19

O Estado receberá, nesta sexta-feira (16), a 13ª remessa de vacinas contra a Covid-19. O carregamento conta com 701.200 doses, que chegarão na Central da Rede de Frio, às 18h.

De acordo com anúncio feito pelo governador Romeu Zema (Novo), no fim da tarde desta quinta-feira (15), pessoas entre 60 e 64 anos serão vacinadas com o novo lote.

O Estado já aplicou 2.529.995 doses da vacina, ou seja, 11,88% do total da população mineira, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desses, 864.604 receberam a segunda dose do imunizante, que corresponde a 4,06% do total.

Com informações da Secretaria Geral do Governo de Minas